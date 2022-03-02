台南遠東香格里拉周年慶第二波搶市　生肖屬虎對號入住免費

府城至高地標­台南遠東香格里拉飯店位於台南火車站後方，座落在市區交通樞紐地段，盡享地利之便。飯店為迎接3月23日周年慶，繼二月首波「我生日．您禮遇」住房專案好評不斷，為了感謝所有賓客的支持與愛戴，即日起至4月28日，飯店再推出第二波平日住房優惠！凡與飯店「同月同日」且「生肖屬虎」的壽星免費入住一晚！另外，亦有「三月壽星專屬禮遇」住房專案，預定「優享價」含早餐任一房型享77折優惠，還贈送壽星本人自助午或晚餐乙客！上述優惠限電話預訂，請洽(06) 702-8899訂房組。

秉持香格里拉酒店集團亞洲式待客之道，台南遠東香格里拉飯店致力於讓賓客體驗極致的熱情好客，以精彩的空間和卓越的服務，為消費者創造豐富多彩的旅行、生活、美食和休閒體驗，深獲國內外旅客喜愛、榮獲多項國際大獎，並於今年開春之際，以卓越的服務及軟硬體設施榮獲臺南市政府觀光旅遊局頒發「臺南市優質旅館」肯定！

飯店周年慶最大驚喜活動，只要消費者是民國111、99、87、75、63、51、39、27或15年虎年出生、且生日為3月23日的壽星，於周一至周四任選一天，就可以免費入住12坪豪華客房一晚不含早餐 (客房原價每晚23,100元)，並可以優惠價1000元 (原價1,280元+10%)加購遠東Café 雙人自助式早餐，盡情品嘗上百種中、西、日式早餐外，亦可品嚐府城風味牛肉湯、擔仔麵、鮮魚湯、蝦仁肉圓、碗棵等，以豐盛美食開啟一天的旅程。

除此之外，台南遠東香格里拉飯店邀請「同月」壽星同享優惠，推出「三月壽星．專屬禮遇」住房專案，以「優享價」預定任一房型含早餐享77折，每晚最低3,889元起 (客房原價最低27,800元)，再額外加贈壽星本人「遠東CAFÉ自助餐廳」午或晚餐乙客 (原價每位979元至1,089元+10%)，十一大寰宇美食區一次嘗盡世界料理；入住期間，於館內餐廳用餐享9折。

知性與感性兼具的台南是國人度假首選，探索歷史遺蹟、人文藝術、巷弄風情，品嘗傳統小吃美食，趁著周年慶超值優惠衝一波。訂房專線(06) 702-8899，飯店地址：台南市東區大學路西段89號，電子郵件 reservations.sltn@shangri-la.com。周年慶優惠限壽星本人使用，辦理入住時需核對住客資料。房價視每日浮動而訂，並需另加10%服務費及5%稅。