台灣國家兩廳院35周年遙想2057　家電打造超現實靜心冥想旅程

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)國家兩廳院迎來35周年，將舉辦為期一年的系列活動，首先登場的《2057：給35年後的活存演習》由長期旅居法國的台灣藝術家林人中策展，11組視覺及行為藝術家將於3月17日至27日實驗劇場帶來精彩展演。

國家兩廳院於今(2022)年邁向35周年，將舉辦盛大的系列慶祝活動，首檔系列展演《2057：給35年後的活存演習》遙想35年後世界的樣子，由林人中策展，參展藝術家有人認為明天會更好，有的則不置可否，有些則更關心邁入60歲的自己是否還會高潮，然而，高潮的背後竟然是充滿對海平線日益高升的擔憂，無論聚焦何種議題，大家都邀請觀眾進戲院一起練習想像。

藝術總監劉怡汝表示邀請林人中出任策展人是因為「他那有點熟悉卻又有點局外人的思考方式」，此次以「議場」為概念策畫劇場展演，並以「演習」為主題，聚集11組20至40世代的跨域創作者思辨2057年的展演形式、社會局勢、氣候危機、生態災難及疫情嬰兒潮世代年滿35歲時懷抱的世界觀。

林人中說，設計題目時不想去想2057年自己會在哪，反而是邀請藝術家一起討論理想中的未來樣貌，以「演習」作為方法及實踐，例如以前萬安演習還有防震演習，透過一系列的步驟練習災難來臨時該如何快速反應，這次活動讓腦子習慣思考未來及當下，在劇場重新聚眾做身體演習。

展演設定上，林人中撤除單面觀眾席，讓黑盒子成為裸空間，沒有舞台佈景及過多的技術設備，空無一物的空間充滿任何可能性，編舞家李明潔及視覺設計師李欣穎將帶來以家電為主題的《吐司機與夏日》，透過電器用品上的計時器，帶領大家進入一趟冥想旅程，特別的是，這一趟靜心旅程將結合舞蹈、燈光、音樂打造沉浸式體驗。

李欣穎提及創作靈感，有天騎金旺機車經過一段路時，突然想到如果是騎GOGORO的話會有何不同，反觀金旺帶來的噪音，後者相對安靜許多，隨著時間的演變，未來會不會像代步工具的轉變一樣越來越安靜，「未來如果是一片安靜，難道我們就真的靜心了？」

雙李將日常生活冥想化，李欣穎說，如果35年後人們吃膠囊就會飽，我想我還是會選擇烤土司，就像是現在可以上網聽音樂，但還是有人執著聽黑膠唱片，那是一種回到人與人之間溫度的狀態，演出現場將放置土司機、氣炸鍋、果汁機、電磁爐展現混淆的四季，呈現4小時的超現實狀態。

藝術家平均年齡落在30歲，包含變裝皇后簡詩翰、新媒體藝術家林安琪、編舞家瓦旦．督喜等，其中有8組是首次在兩廳院演出或首度發表長篇作品，陳俊宇及酸屋更是近年備受矚目的視覺與行為藝術家，詳情請前往官網查詢。

【場次資訊】

《2057: 給35年後的活存演習》

3/17（四）19:00-20:30 / 21:00-22:30 高慕曦、郭家瑋 《觀 0001 號演習》

3/18（五） 19:30-20:30 林祐如、田孝慈《只能看見部分的折疊的綠洲喝空運動的酒瓶與嬰兒》

3/19（六） 17:00-21:00 李明潔《吐司機與夏日 Summer Toaster》

3/20（日）14:00-20:00 酸屋 《「高潮」有話要說》

3/21（一）19:30-20:22 簡詩翰《今年沒有遊行》

3/22（二）19:30-20:15林安琪 Ciwas Tahos《練習與hiṟing溝通》

3/23（三）18:00-21:00 喻敏婷《根據極有可能發生的真實事件》

3/24（四）16:00-17:00 / 18:00-19:00 / 20:00-21:00 蘇品文《中性練習》

3/25（五）20:00-20:45 蔡承翰《La petite mort》

3/26（六）15:30-19:30 陳俊宇《演譯計算： " 4:00:00:00 " / I》

3/27（日）15:00-17:00 瓦旦．督喜《三十五年後的spi》