臺灣土銀統籌主辦昇陽國際半導體公司 30億元ESG連結聯貸案完成簽約

臺灣土地銀行統籌主辦昇陽國際半導體股份有限公司聯貸案，已成功完成募集。本案經各銀行踴躍參貸超額認購達150%，最終以新臺幣30億元結案，並於111年3月2日簽訂聯合授信合約。本案將永續發展概念(ESG，包含環境保護、社會責任及公司治理等)納入聯貸條件，昇陽國際半導體達成相關指標，聯貸銀行團將給予相應之優惠，由銀行團與昇陽國際半導體共同履行企業社會責任，共創永續企業價值。

該案資金用途主要支應昇陽國際半導體台中港科技產業園區投資案，興建全球第一座自動化、智慧化及綠能化的晶圓再生廠，募集7年期總金額新臺幣30億元聯貸案，由臺灣土地銀行及合作金庫銀行擔任統籌主辦銀行，兆豐銀行擔任共同主辦銀行，並由華南銀行、彰化銀行及台北富邦銀行共同參與，顯見各銀行對於昇陽國際半導體長期務實經營均予認同與肯定。

昇陽國際半導體創立至今26年，主要提供晶圓再生及晶圓薄化製程服務，12吋晶圓再生月產能已達36萬片，係臺灣最大晶圓再生的供應商，主要客戶為國內晶圓代工及記憶體廠商，並計劃未來3年持續擴充產能，目標成為全球產能第一的晶圓再生廠。

臺灣土地銀行支持昇陽國際半導體在臺擴大投資，以具體行動響應政府根留臺灣企業加速投資行動方案，另為順應綠色金融之國際發展趨勢，本案亦加入ESG指標，以持續引導及支持企業發展並兼顧低碳轉型，驅動正向循環的永續金融生態圈，促進金融、企業與社會環境共生共榮。該行將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。