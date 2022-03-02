Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

歐盟外長波瑞爾投書：不義之戰必敗 感謝台灣表明反侵略立場

波瑞爾說，台灣人不幸地剛好了解生活在威脅和恐嚇陰影下的感覺是什麼，因此台灣人肯定懂烏克蘭人民正在經歷的事情。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/03/02 16:28
歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）。（圖/路透社）

歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）今（2日）發表文章，強調「強權絕非公理，不義之戰必敗」，並感謝台灣與理念相近的夥伴，清楚表達對俄國侵略烏克蘭的反對立場。

根據波瑞爾刊登於Taipei Times的文章，波瑞爾表示俄羅斯作為核能大國，竟對一個和平民主的鄰國進行侵略，這種使用武力脅迫的做法是現代社會不可饒恕的，歐盟與許多國際夥伴，包括台灣，都將全面孤立俄羅斯。

波瑞爾痛斥俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)的所作所為不僅嚴重違反國際法，也違反了人類共處的基本原則。蒲亭選擇將戰爭帶回歐洲，讓我們看到了「弱肉強食」的回歸。俄羅斯的目標不只是烏克蘭，而是整個歐洲的安全和基於聯合國系統的國際秩序。

波瑞爾強調，作為回應，國際社會選擇全面孤立俄羅斯，歐盟及其合作夥伴已經對俄羅斯實施了大規模制裁，我們還看到來自世界各地許多合作夥伴，團結起來保護烏克蘭的領土完整性和主權，包括在台灣的朋友。

波瑞爾說，台灣人不幸地剛好了解生活在威脅和恐嚇陰影下的感覺是什麼，因此台灣人肯定懂烏克蘭人民正在經歷的事情。「我們很高興看到台灣與所有志同道合的伙伴，一起對歐洲的侵略和戰爭採取明確的立場。」

波瑞爾表示，他將繼續與歐盟在世界各地的夥伴合作，確保國際社會對克里姆林宮的行為採取聯合行動。

此外，波瑞爾也提醒假消息與俄羅斯官宣廣告在社群媒體上的威脅，他指出，歐盟已經看到俄羅斯官方媒體及其支持者在社交媒體網絡中兜售謊言，以欺騙和操縱輿論。

克里姆林宮的政府人員稱這次入侵是「一次特別行動」，但這種耍花樣的婉轉說法無法掩蓋世人正目睹的侵略行為，大家都清楚俄國的目的是摧毀烏國自由、合法政府和民主結構。

波瑞爾說，幾個月來，歐盟為解決烏俄外交問題做了空前的努力，但蒲亭對所有人撒謊，假裝對和平的解決方案感興趣，最後卻選擇全面入侵。

因著烏克蘭的戰事，世界將不再一樣，波瑞爾向世界喊話「現在，我們比過往任何時候更需要團結社會與盟友，在信任、正義和自由的基礎上建設我們的未來。現在是時候站起來發聲。」
歐盟
烏俄衝突
烏俄戰爭
台海情勢
蒲亭
歐盟外長
烏克蘭
俄羅斯

相關新聞

〈財經主筆室〉俄烏開打時　股神巴菲特致股東信•今年教我們的事
〈財經主筆室〉俄烏開打時　股神巴菲特致股東信•今年教我們的事
2022/03/02 09:15
更新【俄烏交戰中】美國總統拜登指派訪團•3/1下午抵台灣　蔡總統2日上午接見、另將拜會國防部
更新【俄烏交戰中】美國總統拜登指派訪團•3/1下午抵台灣　蔡總統2日上午接見、另將拜會國防部
2022/03/01 20:07
俄烏首輪談判未果　普丁提三訴求、三承諾
俄烏首輪談判未果　普丁提三訴求、三承諾
2022/03/01 17:57
【譴責俄國】多家國際企業祭制裁！運動、金融、媒體、娛樂巨頭紛出手
【譴責俄國】多家國際企業祭制裁！運動、金融、媒體、娛樂巨頭紛出手
2022/03/01 16:56
西方經濟制裁 衝擊俄國一般人民生活
西方經濟制裁 衝擊俄國一般人民生活
2022/03/01 16:20

更新時間 : 2022-03-02 17:27 GMT+08:00

最受歡迎

【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
【俄烏戰況 Day 1-5】和談進行惟俄軍攻勢不減 歐盟軍援堪稱「分水嶺時刻」
【俄烏戰況 Day 1-5】和談進行惟俄軍攻勢不減 歐盟軍援堪稱「分水嶺時刻」
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
【一呼百應】 烏克蘭戰事正酣財源吃緊 比特幣神秘捐款人豪擲8千萬
【一呼百應】 烏克蘭戰事正酣財源吃緊 比特幣神秘捐款人豪擲8千萬
台灣228新增56例新冠肺炎確診　+9本土個案、47境外移入
台灣228新增56例新冠肺炎確診　+9本土個案、47境外移入
台灣邊境鬆綁　3/7入境檢疫縮至10天、開放商務客
台灣邊境鬆綁　3/7入境檢疫縮至10天、開放商務客
烏克蘭俄羅斯談判！目標立即停火俄軍速撤　梵蒂岡願意促進和談停止戰爭
烏克蘭俄羅斯談判！目標立即停火俄軍速撤　梵蒂岡願意促進和談停止戰爭
桃園米迪幼兒園群聚+7　共21人確診　足跡遍布觀音、中壢、新屋等處
桃園米迪幼兒園群聚+7　共21人確診　足跡遍布觀音、中壢、新屋等處
更新【俄烏交戰中】美國總統拜登指派訪團•3/1下午抵台灣　蔡總統2日上午接見、另將拜會國防部
更新【俄烏交戰中】美國總統拜登指派訪團•3/1下午抵台灣　蔡總統2日上午接見、另將拜會國防部
俄烏大戰網路陣線 「匿名者」癱瘓俄網站、駭入國營電視頻道
俄烏大戰網路陣線 「匿名者」癱瘓俄網站、駭入國營電視頻道
"