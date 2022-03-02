歐盟外長波瑞爾投書：不義之戰必敗 感謝台灣表明反侵略立場

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）今（2日）發表文章，強調「強權絕非公理，不義之戰必敗」，並感謝台灣與理念相近的夥伴，清楚表達對俄國侵略烏克蘭的反對立場。

根據波瑞爾刊登於Taipei Times的文章，波瑞爾表示俄羅斯作為核能大國，竟對一個和平民主的鄰國進行侵略，這種使用武力脅迫的做法是現代社會不可饒恕的，歐盟與許多國際夥伴，包括台灣，都將全面孤立俄羅斯。

波瑞爾痛斥俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)的所作所為不僅嚴重違反國際法，也違反了人類共處的基本原則。蒲亭選擇將戰爭帶回歐洲，讓我們看到了「弱肉強食」的回歸。俄羅斯的目標不只是烏克蘭，而是整個歐洲的安全和基於聯合國系統的國際秩序。

波瑞爾強調，作為回應，國際社會選擇全面孤立俄羅斯，歐盟及其合作夥伴已經對俄羅斯實施了大規模制裁，我們還看到來自世界各地許多合作夥伴，團結起來保護烏克蘭的領土完整性和主權，包括在台灣的朋友。

波瑞爾說，台灣人不幸地剛好了解生活在威脅和恐嚇陰影下的感覺是什麼，因此台灣人肯定懂烏克蘭人民正在經歷的事情。「我們很高興看到台灣與所有志同道合的伙伴，一起對歐洲的侵略和戰爭採取明確的立場。」

波瑞爾表示，他將繼續與歐盟在世界各地的夥伴合作，確保國際社會對克里姆林宮的行為採取聯合行動。

此外，波瑞爾也提醒假消息與俄羅斯官宣廣告在社群媒體上的威脅，他指出，歐盟已經看到俄羅斯官方媒體及其支持者在社交媒體網絡中兜售謊言，以欺騙和操縱輿論。

克里姆林宮的政府人員稱這次入侵是「一次特別行動」，但這種耍花樣的婉轉說法無法掩蓋世人正目睹的侵略行為，大家都清楚俄國的目的是摧毀烏國自由、合法政府和民主結構。

波瑞爾說，幾個月來，歐盟為解決烏俄外交問題做了空前的努力，但蒲亭對所有人撒謊，假裝對和平的解決方案感興趣，最後卻選擇全面入侵。

因著烏克蘭的戰事，世界將不再一樣，波瑞爾向世界喊話「現在，我們比過往任何時候更需要團結社會與盟友，在信任、正義和自由的基礎上建設我們的未來。現在是時候站起來發聲。」