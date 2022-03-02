桃園米迪幼兒園群聚26人染疫　最新足跡曝光：中壢麥當勞、SOGO全入列

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（2）日公布桃園新增2例本土個案（案20682、20683），皆是米迪幼兒園群聚所衍生，均為匡列居隔二次採檢陰轉陽的個案，桃園市府下午公布相關確診者足跡，包含麥當勞、中壢SOGO等處。

綜合指揮中心和桃園市衛生局長王文彥說明，今日新增的案20682與案20563有關聯性，為2月27日公布的案20563（幼兒園群聚衍生家庭群聚個案的國小電腦老師）的女友；另一名個案是富林國小染疫學生（案20617）的同班同學。截至今米迪幼兒園群聚累計26人確診。



王文彥提到，本次群聚事件截至今（2）日，已有富林國小、觀音國小、新街國小、米迪幼兒園等4校共計16名學童確診，由於中央目前尚未開放12歲以下學童接種COVID-19疫苗，且Omicron症狀輕微，較易被忽略，也易產生群聚感染，因此呼籲民眾須加強完整接種3劑疫苗，提高群體免疫力，若家中孩子有發燒或上呼吸道症狀，務必就醫篩檢；醫療院所若遇上呼道症狀求診病例，亦應加強PCR檢驗，希望透過早期監測、預警的方式，降低群聚感染的風險。



新聞處長詹賀舜表示，今日公布桃園個案20617、20618、20621、20682之公共場所足跡，提醒民眾如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。