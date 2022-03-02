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台北花博農民市集5日熱鬧開市！限時兩天消費折扣迎接海芋季

根據台北市農會，花博農民市集將供應新鮮時令蔬果、優質農產品滿足市民，於開市當周(3月6-7日)市集消費，可享全面9折優惠。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/03/02 15:03
（圖/花博農民市集）

（圖/花博農民市集）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台北花博農民市集「萌虎報喜 海芋迎市集」即將於3月5日下午開幕，民眾不但能在市集買到新鮮當季蔬果，並享有開市當周(3月6-7日)全面9折優惠，還能參加抽獎與DIY手作活動，與家人朋友一起同樂。

由於本土疫情關係，花博農民市集已有一段時間未舉辦大型活動，為了慶祝春暖花開之際，花博農民市集將於3月5日下午3時30分盛大開幕，當天可以買到3月的當季蔬果，如來自彰化、花蓮、臺南當地的香蕉、箭筍、木瓜、鳳梨…等，都是符合三章一Q的生鮮及農特產品。

根據台北市農會，花博農民市集將供應新鮮時令蔬果、優質農產品滿足市民，於開市當周(3月6-7日)市集消費，可享全面9折優惠。

此外，台北市農會指出，開幕當天會有可愛的萌虎布偶帶來精采舞蹈，舞台上也有許多好玩有趣的DIY手作活動，可以動手製作好吃的洛神雪Q餅、可愛的虎年鑰匙圈吊飾、草莓糖葫蘆及鞭炮掛飾，非常適合闔家大小一起共渡親子時光。

台北市農會更強調，除了購物優惠之外，凡於市集消費滿800元，即可憑收據至服務台參加「滿額抽好禮」活動，就有機會抽中如液晶電視、電磁爐、越光米、時尚麻布環保提袋、綠竹筍寶寶、海芋花束等共580份好禮。

交通方面，台北花博農民市集位於台北市中山區玉門街1號，民眾可搭乘捷運淡水信義線至圓山捷運站1號出口。更多活動內容介紹可至Facebook粉絲專頁「台北花博農民市集」查詢，或至台北花博農民市集官網查詢。 另外，台北花博農民市集營業時間為每週六、日早上10：00至晚上18：00。

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