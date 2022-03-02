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3/2台灣本土+2　皆與桃園米迪幼兒園案有關　另有47例境外移入

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/02 14:21
台灣3/2新增2例本土病例，皆與桃園米迪幼兒園案有關。（桃園市政府環保局提供）

台灣3/2新增2例本土病例，皆與桃園米迪幼兒園案有關。（桃園市政府環保局提供）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增49例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及47例境外移入(20例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於10多歲至20多歲，為居隔期間陰轉陽個案，皆與桃園米迪幼兒園案有關，該群聚累計26人確診。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為29例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(8例)、美國及印尼(各5例)、印度(4例)、澳大利亞及香港(各2例)、新加坡、德國、馬來西亞、帛琉、南非及泰國(各1例)移入，另15例調查中。入境日介於今(2022)年2月6日至3月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,582例確診，分別為5,087例境外移入，15,441例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。
米迪幼兒園
桃園

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