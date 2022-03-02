Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

關島提供離境免費PCR核酸檢測　2天內提供電子或紙本結果

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/02 13:56
(圖取自GVB台灣Facebook粉絲頁)

(圖取自GVB台灣Facebook粉絲頁)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)關島觀光局（GVB） 宣布即日起至3月31日，再次提供免費PCR核酸檢測給離境旅客。透過減輕旅客需要花費的PCR檢測費用，讓旅客可遵守返國檢疫規範。這項計畫不只讓關島有別於其他旅遊國家，還展現了查莫洛人民的溫暖好客氣精神。

關島觀光局和當地許多醫療診所合作，每周7天皆提供檢測服務。旅客需直接跟合作診所預約，合作診所包括American Medical Center、Express Care、FHP Health Center、Guam Seventh-Day Adventist Clinic，以及Health Services of the Pacific。

GVB表示，旅客抵達診所後需填寫病人同意書，提供具有政府認證照片的證件以及抵境離境資訊，電子或紙本檢測結果將會於48小時內提供，對旅客來說相當便利。

透過提供這項免費檢測計畫，關島觀光局將持續展現關島為海島旅遊首選之地。台灣旅客可善用此計畫至3月31日，也可追蹤關島觀光局社群來獲取最新資訊，更多PCR檢測方案詳情可參考官網

關島的自然美景和白色沙灘使它成為台灣最受歡迎的旅遊目的之一。關島是密克羅尼西亞最大的島嶼，面積550平方公里，約有17萬居民。遊客可以體驗各種活動，包括浮淺，免稅購物，文化和歷史觀光。

關島相關旅遊訊息
GVB台灣官方網站: http://www.visitguam.org.tw
GVB台灣Facebook粉絲頁: http://www.facebook.com/visitguam.tw
GVB 台灣Instagram: https://instagram.com/visitguam_tw/
關島
PCR
旅遊
觀光

相關新聞

回來吧觀光客！ 睽違兩年 澳洲終開放國門大舉迎客
回來吧觀光客！ 睽違兩年 澳洲終開放國門大舉迎客
2022/02/21 17:00
台灣邊境鬆綁！疫苗覆蓋率成關鍵　居檢可自宅1人1戶縮短天數至10天
台灣邊境鬆綁！疫苗覆蓋率成關鍵　居檢可自宅1人1戶縮短天數至10天
2022/02/14 19:22
新北市平溪天燈節　侯友宜邀AIT處長孫曉雅•共同施放20呎超萌「福虎」造型主燈
新北市平溪天燈節　侯友宜邀AIT處長孫曉雅•共同施放20呎超萌「福虎」造型主燈
2022/02/12 20:26
【最新】繼貝里斯總理、宏都拉斯總統後•西班牙國王也確診　台灣賴清德副總統最新快篩維持陰性
【最新】繼貝里斯總理、宏都拉斯總統後•西班牙國王也確診　台灣賴清德副總統最新快篩維持陰性
2022/02/10 12:06
南台灣引水人染疫恐造成塞港? 航港局：進出高雄港船舶運作正常
南台灣引水人染疫恐造成塞港? 航港局：進出高雄港船舶運作正常
2022/02/07 17:33

更新時間 : 2022-03-02 15:30 GMT+08:00

最受歡迎

【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
【俄烏戰況 Day 1-5】和談進行惟俄軍攻勢不減 歐盟軍援堪稱「分水嶺時刻」
【俄烏戰況 Day 1-5】和談進行惟俄軍攻勢不減 歐盟軍援堪稱「分水嶺時刻」
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
【一呼百應】 烏克蘭戰事正酣財源吃緊 比特幣神秘捐款人豪擲8千萬
【一呼百應】 烏克蘭戰事正酣財源吃緊 比特幣神秘捐款人豪擲8千萬
台灣228新增56例新冠肺炎確診　+9本土個案、47境外移入
台灣228新增56例新冠肺炎確診　+9本土個案、47境外移入
烏克蘭俄羅斯談判！目標立即停火俄軍速撤　梵蒂岡願意促進和談停止戰爭
烏克蘭俄羅斯談判！目標立即停火俄軍速撤　梵蒂岡願意促進和談停止戰爭
台灣邊境鬆綁　3/7入境檢疫縮至10天、開放商務客
台灣邊境鬆綁　3/7入境檢疫縮至10天、開放商務客
更新【俄烏交戰中】美國總統拜登指派訪團•3/1下午抵台灣　蔡總統2日上午接見、另將拜會國防部
更新【俄烏交戰中】美國總統拜登指派訪團•3/1下午抵台灣　蔡總統2日上午接見、另將拜會國防部
桃園米迪幼兒園群聚+7　共21人確診　足跡遍布觀音、中壢、新屋等處
桃園米迪幼兒園群聚+7　共21人確診　足跡遍布觀音、中壢、新屋等處
俄烏大戰網路陣線 「匿名者」癱瘓俄網站、駭入國營電視頻道
俄烏大戰網路陣線 「匿名者」癱瘓俄網站、駭入國營電視頻道
"