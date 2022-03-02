關島提供離境免費PCR核酸檢測　2天內提供電子或紙本結果

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)關島觀光局（GVB） 宣布即日起至3月31日，再次提供免費PCR核酸檢測給離境旅客 。透過減輕旅客需要花費的PCR檢測費用， 讓旅客可遵守返國檢疫規範。 這項計畫不只讓關島有別於其他旅遊國家， 還展現了查莫洛人民的溫暖好客氣精神。

關島觀光局和當地許多醫療診所合作，每周7天皆提供檢測服務。 旅客需直接跟合作診所預約，合作診所包括American Medical Center、Express Care、FHP Health Center、Guam Seventh-Day Adventist Clinic，以及Health Services of the Pacific。

GVB表示，旅客抵達診所後需填寫病人同意書， 提供具有政府認證照片的證件以及抵境離境資訊， 電子或紙本檢測結果將會於48小時內提供，對旅客來說相當便利。

透過提供這項免費檢測計畫， 關島觀光局將持續展現關島為海島旅遊首選之地。 台灣旅客可善用此計畫至3月31日， 也可追蹤關島觀光局社群來獲取最新資訊，更多PCR檢測方案詳情 可參考官網。

關島的自然美景和白色沙灘使它成為台灣最受歡迎的旅遊目的之一。 關島是密克羅尼西亞最大的島嶼，面積550平方公里，約有17萬 居民。遊客可以體驗各種活動，包括浮淺，免稅購物， 文化和歷史觀光。

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