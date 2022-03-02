台灣音樂紀實秀《登台之路》正式上線　知名英國音樂雜誌專文報導

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)台灣音樂實境紀實秀《登台之路》獲英國雜誌專文報導，已於TaiwanPlus官網上線。
國際影音串流平台TaiwanPlus全球獨播原創實境紀實節目《登台之路》(Road to Legacy)，近距離記錄10組音樂創作人的幕後故事，精選台灣近25年來的Live音樂演出場景，自一月中首播後迴響熱烈。繼率先登場的Tizzy Bac、八十八顆芭樂籽、十九兩樂團之後，二月份由怕胖團、甜約翰和黃玠接棒，再次展現台灣自由創作的音樂活力，精彩內容已於TaiwanPlus官網上線。
TaiwanPlus自成立以來，致力呈現台灣蓬勃發展的多元與創造文化，2022年攜手Legacy共同出品的《登台之路》，耗時兩年半籌畫拍攝，龐克、爵士、R&B、民謠等不同風格的音樂創作人難得齊聚一堂，真情吐露璀璨聚光燈背後，不為人知的酸甜苦辣，再加上珍稀的歷史畫面，吸引已經發行70年、歷史悠久的知名英國音樂雜誌New Musical Express（NME，新音樂快遞）發出專文報導，一系列首度曝光的音樂人幕後故事，不只台灣樂迷看了大呼過癮，這股台灣音樂的獨特魅力也席捲美國年輕族群，並在國際間持續發酵。
節目聚焦呈現音樂人在表演之外，真實的生活與個性。而當一群才華洋溢的創作人聚在一起，可以擦出前所未有的音樂火花，自然也可能面臨理念衝突的挑戰。「我已經把我所有的生命都投在怕胖團上面，但你一直給我差不多的東西，我就覺得那我自己來就好了。」以龐克曲風熱血衝撞的怕胖團主唱閃亮，在訪談中直言不諱自己對音樂的堅持，坦然面對團員決定退出的考驗。
而擅長輕快抒情旋律的甜約翰，則是大方地讓樂迷得以透過影像紀錄，參與團員在節目拍攝過程當中，彼此間相互探索、磨合的心靈成長歷程，鼓手小J更感性表示，透過節目，「能讓大家看到樂團是有上坡下坡的，讓大家知道我們是怎麼在下坡掙扎，最後還是可以繼續走下去，這也是我們覺得彼此最珍貴的部份。」
至於曲風溫暖療癒的創作型歌手黃玠，也毫無保留地分享與自我內心的對話：「當創作變成一個壓力的時候，我就有點擔心，有一天我會不喜歡這件事情。」大方揭露其走過創作低潮，找回初衷，睽違兩年再度重返舞台的心路歷程。TaiwanPlus希望透過一系列節目，讓世界各地的觀眾對這群創作者更有共感，進而愛上他們透過音樂所訴說的故事，也聽見台灣豐沛的音樂能量。
《登台之路》已陸續於TaiwanPlus官網全球獨播，3月將由阿爆、黃明志、LINION、大團誕生壓軸登場。全球觀眾只要透過TaiwanPlus平台，就可以一次欣賞台灣當代音樂面貌及10組音樂人首度曝光的幕後故事。