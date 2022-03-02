台灣音樂紀實秀《登台之路》正式上線　知名英國音樂雜誌專文報導

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)台灣音樂實境紀實秀《登台之路》獲英國雜誌專文報導，已於TaiwanPlus官網上線。

國際影音串流平台TaiwanPlus全球獨播原創實境紀實節目 《登台之路》(Road to Legacy)，近距離記錄10組音樂創作人的幕後故事， 精選台灣近25年來的Live音樂演出場景， 自一月中首播後迴響熱烈。繼率先登場的Tizzy Bac、八十八顆芭樂籽、十九兩樂團之後，二月份由怕胖團、 甜約翰和黃玠接棒，再次展現台灣自由創作的音樂活力， 精彩內容已於TaiwanPlus官網上線。

TaiwanPlus自成立以來， 致力呈現台灣蓬勃發展的多元與創造文化，2022年攜手Lega cy共同出品的《登台之路》，耗時兩年半籌畫拍攝，龐克、爵士、 R&B、民謠等不同風格的音樂創作人難得齊聚一堂， 真情吐露璀璨聚光燈背後，不為人知的酸甜苦辣， 再加上珍稀的歷史畫面，吸引已經發行70年、 歷史悠久的知名英國音樂雜誌New Musical Express（NME，新音樂快遞）發出專文報導， 一系列首度曝光的音樂人幕後故事，不只台灣樂迷看了大呼過癮， 這股台灣音樂的獨特魅力也席捲美國年輕族群， 並在國際間持續發酵。

節目聚焦呈現音樂人在表演之外，真實的生活與個性。 而當一群才華洋溢的創作人聚在一起， 可以擦出前所未有的音樂火花，自然也可能面臨理念衝突的挑戰。「 我已經把我所有的生命都投在怕胖團上面， 但你一直給我差不多的東西，我就覺得那我自己來就好了。」 以龐克曲風熱血衝撞的怕胖團主唱閃亮， 在訪談中直言不諱自己對音樂的堅持， 坦然面對團員決定退出的考驗。

而擅長輕快抒情旋律的甜約翰， 則是大方地讓樂迷得以透過影像紀錄， 參與團員在節目拍攝過程當中，彼此間相互探索、 磨合的心靈成長歷程，鼓手小J更感性表示，透過節目，「 能讓大家看到樂團是有上坡下坡的， 讓大家知道我們是怎麼在下坡掙扎，最後還是可以繼續走下去， 這也是我們覺得彼此最珍貴的部份。」

至於曲風溫暖療癒的創作型歌手黃玠， 也毫無保留地分享與自我內心的對話：「 當創作變成一個壓力的時候，我就有點擔心， 有一天我會不喜歡這件事情。」大方揭露其走過創作低潮， 找回初衷，睽違兩年再度重返舞台的心路歷程。TaiwanPlu s希望透過一系列節目，讓世界各地的觀眾對這群創作者更有共感， 進而愛上他們透過音樂所訴說的故事，也聽見台灣豐沛的音樂能量。

《登台之路》已陸續於TaiwanPlus官網全球獨播，3月將 由阿爆、黃明志、LINION、大團誕生壓軸登場。 全球觀眾只要透過TaiwanPlus平台， 就可以一次欣賞台灣當代音樂面貌及10組音樂人首度曝光的幕後故 事。