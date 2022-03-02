日本3/1起放寬邊境管制！打滿3劑+台灣「小黃卡」免居家隔離　但不含高端

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本自昨（1）日實施了邊境防疫新措施，自台灣返日或入境者只要打滿三劑經日方認可疫苗，並附上台灣的所謂「小黃卡」便不須居家隔離，但外籍人士方面，目前僅開放留學生及商務人士，觀光客（旅遊目的）除外。

綜合日媒報導，日本政府自３月１日起放寬邊境管制，開放國外商務客、留學生等相關人士入境日本，但旅遊目的觀光客仍排除在外，每日入境人數上限也從3500人提高至5000人；另若入境者持有符合條件的疫苗接種證明書，並接種３劑經日本核可的疫苗，則不需要居家隔離。。

根據日本台灣交流協會提供的最新資訊，只要入境者持有符合條件之疫苗接種證明書，並接種完第３劑者便不須居家隔離。

至於日本認可的疫苗接種證明，須包含下列條件：發行單位為各國政府等公家單位 ，以日文或是英文填寫，必要項目為：姓名、出生年月日、疫苗名或廠商、疫苗接種日以及疫苗接種次數，而台灣的所謂『小黃卡』也符合條件。

但疫苗種類目前不包含台灣高端疫苗，日本要求第1、2劑必須為：輝瑞（Pfizer，等於台灣所說的BNT）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）、楊森（Janssen，亦說：強生/J&J；此種疫苗以第1劑視為第2劑）。

第３劑為必須符合：輝瑞（Pfizer，等於是台灣所說的BNT）、莫德納（Moderna）。

另針對未接種完第３劑者（含未施打疫苗者、未持符合下列條件證明者），居家隔離期間則縮短為7天。若欲更進一步縮短，入境後第3天自行PCR或快篩後將陰性報告提交給厚勞省，待厚勞省確認無誤後即解除隔離。