烏俄第二輪談判今登場？澤倫斯基：俄須先停炸烏克蘭城市　才可續談停戰

圖為烏國第2大城哈爾科夫受戰火波及的建築物。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA） 圖為烏國第2大城哈爾科夫受戰火波及的建築物。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）烏克蘭總統澤倫斯基1日在接受外媒訪問時說，俄羅斯必須先停止轟炸烏克蘭城市，有關停戰的有意義談判才有可能展開。由於俄烏兩國2/28首輪會談後未獲多大進展，土耳其總統發言人指出，俄烏第二首輪會談不太可能如計畫在今（2）日舉行。

中央社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）接受路透社和有線電視新聞網（CNN）聯合訪問時，呼籲北大西洋公約組織（NATO）會員國實施禁飛區，以阻止俄羅斯空軍發動攻擊，他表示，這是防範性措施，不是要將北約拖進俄烏戰爭。

澤倫斯基表示，如果北約對烏克蘭關上大門，烏克蘭將要求具有法律約束力的安全保證。

他也為進一步與俄羅斯會談設定條件：「有必要至少停止轟炸人民，停止轟炸，然後坐下來談判。」

在澤倫斯基接受訪問的同時，俄羅斯以火箭攻擊烏克蘭首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。

而稍早，俄羅斯轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），造成至少10名平民喪生，死者包括孩童。

俄羅斯塔斯社（TASS）稍早報導，根據俄方人士透露，俄國與烏克蘭間的第2輪會談將於今天舉行。

不過，土耳其總統發言人指出，俄羅斯的停戰要求「不切實際」，俄烏第二首輪會談不太可能如計畫在明天舉行。