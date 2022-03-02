〈財經主筆室〉俄烏開打時　股神巴菲特致股東信•今年教我們的事

當上周全球都籠罩在俄國、烏克蘭戰雲密布的緊張氣氛中， 股神巴菲特於2月26日晚間在波克夏網站發布了2021年年度業 績報告，同時公布每年一度的致股東公開信，比起戰事進度， 似乎更受到股市投資人的關注。

現已高齡91歲的巴菲特，這樣一年一封的致股東信已寫了57封之 多，最重要的意義， 不在於要世人揭示他所謂的價值型投資法有多麼神、多麼厲害， 最重要的是它始終如一對股東公開、誠信的態度， 而這是在如此混亂的投資世道中，非常重要的價值。

正如此次他在年度報告書中提到了自己的「擔憂」。他說「 隨著股市上漲，對利潤進行『調整』， 禮貌的說法已經變得更加頻繁，也更加不切實際。恕我直言『牛市造就了財務造假…』」。

同時巴菲特也特別強調波克夏持有的BHE新能源公司， 絕對不是時下流行的「洗綠」或說「漂綠」（吹噓概念炒作新能源） 的故事，而是美國風能、太陽能和輸電領域的領先企業，而且早在2 007年開始每年都會詳細介紹其在可再生能源和輸電方面的計畫與 業績。

波克夏2022年的報告， 說實話沒有太多令人驚豔或警喜的內容及預告。 儘管去年整體業績打敗美股大盤，讓波克夏大大揚眉吐氣。 但他在信中依舊說「我們在股市中幾乎沒有找到讓我們興奮的東西」 ，而且在六年來未有任何收購之後，現在仍然很難進行大型收購。

因為缺乏好的收購與投資標的， 波克夏只能不斷透過回購自家公司的股票，在2020年和2021 年買回517億美元，手上現金仍膨脹到接近歷史最高紀錄的146 7億美元，這其實是波克夏並不樂見的。

此外巴菲特在報告書中說「查理和我不是在選股票， 我們是在選商業模式和企業。」他強調，「 我們持有股票是基於我們對企業長期業務表現的預期， 而不是拿來作為交易的工具。」

過去巴菲特曾經拒絕投資蘋果電腦，而這次2022年的最新報告， 截至去年底，波克夏持股蘋果的市值已高達1,611.55億美元 ，居這間公司持股價值第二高的股票投資。此外，去年蘋果不僅貢獻 7.85億美元分紅外，股東們間接持有的蘋果股票在2021年實 現了56億美元的利潤。2021年末波克夏持有蘋果股權的比例從 之前的5.39%提升至5.55%。

巴菲特2013年曾在股東大會上解釋， 他過去為何從來不買蘋果股票的原因？他當時說， 買大企業至少要對該公司未來十年的前景有了解。 言下之意就是蘋果當時雖然炙手可熱， 但它是否能在十年後還這麼紅，股神也不敢斷定。他說， 買股票你必須能了解這家公司及它的競爭地位， 這些都不可能通過數字完全顯露出來。

但過去說不了解、不碰蘋果的巴菲特，旗下波克夏卻選在2016年 投資人對蘋果最冷感、其營收創下13年來首次衰退的時候，「 慧眼識英雄撿便宜」花10億餘美元買下了蘋果部份持股。 過去不買，如今卻靠蘋果賺進大筆的利潤與獲利。 今年致股東報告書中，巴菲特更盛讚蘋果CEO庫克（Tim Cook）的管理風格， 並讚揚他把蘋果用戶當成是自己初戀般對待。

這些可以教投資人什麼事呢？巴菲特身為股神，他說的「 永遠不要做空美股」或是「就算世界大戰我不賣股票」 這些言論確實在俄烏開打時，多少具有激勵與穩定人心的作用。 但更重要的是如何在別人恐懼、疑慮中，找到具有長期投資價值、 被低估的好股票，挑到好時機進場，又或者如何在吹牛、 漂綠種種陷阱中，不被引誘盲目投資，沒有好標的保留現金也無妨， 或許這些才是股神的真本事。 因此當投資人正在苦惱戰爭該恐懼還是貪婪的當下， 該問自己的或許是， 我真的具有看清一家優秀好公司的專業能力了嗎？