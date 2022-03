【俄烏戰爭第6日】俄羅斯裝甲車隊向首都基輔推進　烏國總統對歐洲議會視訊演說：不要拋棄烏克蘭！

延伸閱讀: 俄烏首輪談判未果 普丁提三訴求、三承諾

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)俄烏戰爭今天(3月1日) 進入第6天, 烏克蘭總統澤倫斯基今天透過視訊對歐洲議會演說時痛批,俄軍狂轟烏國東北部第2大城哈爾科夫,明顯是「戰爭罪行」。他也宣示,眼前第一優先要務就是保衛首都基輔。

根據英國BBC與自由歐洲電台(Radio Free Europe/Radio Liberty) 等多家外電報導, 衛星影像顯示,一支長約40英里的龐大俄羅斯裝甲車隊, 正在向烏克蘭首都基輔推進。

澤倫斯基說, 唯有保衛基輔, 才能保住烏克蘭, 這是整個國家的心臟, 不能讓它停止跳動!

“Kyiv is special. If we protect Kyiv, we will protect the state. This is the heart of our country, and it must keep beating,” Zelensky said.

澤倫斯基今天透過視訊對位於布魯賽爾的歐洲議會(European Parliament) 演說, 希望歐洲各國領袖能保證和烏克蘭站在一起。就在昨天(2/28) , 澤倫斯基簽署了要求加入歐盟的聲明。

澤倫斯基在視訊演說中強調, 他的國家在俄羅斯侵略下, 正面臨危急存亡之秋, 烏克蘭全國上下都在努力為生存而戰, 也證明了他們保衛自己的實力, 希望能在公平的條件下成為歐盟成員, 也盼望各國領袖不要棄烏克蘭於不顧。

"We desire to see our children alive. I think it's a fair one."



Ukrainian President Volodymyr Zelensky was met with a standing ovation from the European Parliament after a powerful speech that caused the EU translator on the English language feed to choke up with emotion. pic.twitter.com/kTlBGO6GEq