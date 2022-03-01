蔡總統3日接見美前國務卿龐培歐　將頒「特種大綬景星勳章」表彰其提升台灣與美國關係之貢獻

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(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）即將於明天(3月2日) 起至3月5日訪問台灣，總統府發言人張惇涵今（1）日晚間表示，總統府誠摯歡迎長年力挺台灣的龐培歐前國務卿訪台。蔡總統預計將在3月3日上午，於總統府接見龐培歐前國務卿，並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。
張惇涵表示，眾所皆知的是，龐培歐前國務卿是堅定支持台灣的國際重要友人，在其國務卿任內，大力推動台美關係深化進展，不僅強化美國政府對台灣的安全承諾，也開創多項雙邊機制，並簽署多項合作協議。在龐卿卸任後，仍經常公開為台灣發聲，力挺民主台灣。
張惇涵表示，對於力挺台灣的國際情誼，我們都至為珍惜，對於龐培歐前國務卿對台灣的大力支持，我們由衷感謝。近期美國重要友人相繼訪台，充分展現美國跨黨派一致對台灣「堅若磐石」的支持。我們也期盼，台美在此堅實的基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係，共同維護區域和平穩定與繁榮發展。
蔡總統3日接見美前國務卿龐培歐 將頒「特種大綬景星勳章」表彰其提升台灣與美國關係貢獻