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【南半球也不安寧】澳洲「千年一遇」暴雨釀大洪水！萬人急疏散、10人死亡

新南威爾斯州州長佩羅特（Dominic Perrottet）表示，這幾天如此惡劣的氣候是「千年一遇的事件」，現在隨著大雨向南移動，雪梨恐爆發山洪。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/03/01 18:00
澳洲布里斯本北部附近的土地和建築物被洪水淹沒。（圖/路透社）

澳洲布里斯本北部附近的土地和建築物被洪水淹沒。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）澳洲週一（28日）東北部地區如第三大城市布里斯本遭到大洪水淹沒，這場破紀錄大雨已造成10人死亡，並致使人口第一大州新南威爾斯州及昆士蘭州上萬人緊急疏散。

根據美聯社，新南威爾斯州州長佩羅特（Dominic Perrottet）表示，這幾天如此惡劣的氣候是「千年一遇的事件」，這場大雨爆發於上週，立刻引發洪水，並淹沒了澳洲東北部幾個州的城鎮和橋樑，現在隨著大雨向南移動，雪梨恐爆發山洪。

澳洲官方統計顯示，雪梨3月平均降雨量為138毫米，然而雪梨和幾個鄰近地區今天下午可能在6小時內降下多達150毫米雨量。

目前仍有數百人被困在新南威爾斯州北部城市利斯摩（Lismore）的家中，面臨有記錄以來最嚴重的洪水，有些人甚至必須在屋頂過夜。市長克瑞格（Steve Krieg）指出，現仍有9人失蹤，及400次救援工作尚未進行。

至於新南威爾斯州已經進行了1000多次的救援，然而州長表示，緊急救援人員接到6000通求助電話，顯示還有大量的救援工作等待被執行。

美聯社指出，澳洲東岸夏季連續第2年以反聖嬰現象（La Nina）氣候模式為主，這種模式通常與降雨量增加有關。昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）今天表示，澳洲第3大城布里斯本過去3天降雨量，相當於一年降雨量80%。

【南半球也不安寧】澳洲「千年一遇」暴雨釀大洪水！萬人急疏散、10人死亡

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【南半球也不安寧】澳洲「千年一遇」暴雨釀大洪水！萬人急疏散、10人死亡

澳洲東北部面臨嚴重洪災，水淹及腰至始上萬居民被迫疏散。（圖/美聯社）
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更新時間 : 2022-03-01 19:59 GMT+08:00

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