新北國中技藝競賽增婦兒保健、珠寶金工主題 1,615位選手競賽較勁

新北市2021學年度國中技藝競賽自今(1)日至7日 熱烈展開，新增婦兒保健、珠寶金工主題，由15所學校辦理共13 職群、33項競賽主題，並將於5月份舉行頒獎典禮表揚。 教育局長張明文在開賽當日到智光商工為選手打氣勉勵爭取榮耀， 而智光商工同學及參賽國中生也帶領局長體驗餐飲服務術科題目「 口布摺疊」更擔任一日餐服經理進行餐桌服務， 見證學生豐碩的學習成果。

教育局表示，該競賽共有1,615位優秀選手同堂競技， 來自全市約5,400位修習技藝教育課程的國三生經校內初賽後代 表學校參賽。考量疫情並顧及選手及工作人員健康安全，15所辦理 競賽學校於競賽前進行扎實的防疫演練，落實各項防疫措施， 例如實名制、量測體溫並全程佩戴口罩， 若體溫過高者一律不得入場參賽。

因應產業及學生需求，今年33項競賽主題新增醫護職群「 婦兒保健」及設計職群「珠寶金銀細工」兩項主題。 在疫情嚴峻且醫護人員需求增加下， 為鼓勵更多青年學子投入醫護專業行列， 因此與耕莘健康管理專科學校合辦「婦兒保健」主題競賽， 自國中技職扎根培養醫護知能，鼓勵未來投入職場造福他人。

此外，教育局自2020學年度起推出八年一貫珠寶金工班， 今年更首創與東龍珠鑽石集團合作辦理「珠寶金銀細工」主題競賽， 透過業界與學校協力合作縮短產學落差，展現務實致用能力， 培育頂尖珠寶精品工藝人才。

與局長共同擔任一日餐服經理的智光商工吳菁雯同學表示， 鼓勵學弟妹好好表現爭取佳績， 因為在新北市高級中等學校專業群科特色招生甄選入學的評分項目會 參採本競賽成績，未來也能在技優甄審、 實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發機會。

教育局長張明文表示，新北市辦理國中技藝教育班、 技藝教育社團及育樂營等方式， 加強職業試探教育提供多元興趣及性向試探機會， 進一步協助具技藝傾向學生開展自身多元智能。此外， 新北市推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略、全面雙聯學制、 金手培訓制度，創全國之先提供最高可獲得120萬的技藝(能)競 賽獎勵金，讓學生在全國及國際舞臺上爭取佳績。更鼓勵孩子選擇心 目中的理想學校在地就學，以就近讀、竭盡學擁有更多時間探索自我 ，並擴大自己生涯進路。

照片來源：新北市教育局提供

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