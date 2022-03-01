新北瑞芳區山坡地劃出61.2公頃 加速推動區域發展

新北市瑞芳區行政轄區面積為7,073公頃，1980年經台灣省 政府劃定公告為全區山坡地範圍，新北市於2017年推動瑞芳區山坡 地範圍檢討，經4年來規劃、現勘到審查等程序，終於在2022年1 月獲行政院核定瑞芳區山坡地檢討劃出61.2公頃，相當18. 51萬坪，預期可加速區域發展。

依水土保持法規定，標高100公尺以上或標高未滿100公尺， 而其平均坡度5%以上者為山坡地，早期受限於圖資、技術、 設備精度影響，使得部分平緩區域有劃成山坡地的情形。 經以最新地籍圖資、精度較高坡度分析圖及相關圖資資料分析檢討， 如劃出區域大於10公頃未在活動斷層、土石流、 洪氾區及洪水平原一級管制區等地質敏感區， 並符合退縮距離規定等相關法規，即可檢討劃出山坡地範圍。 本次共核定劃出瑞芳區山坡地吉安段、吉慶段、瑞芳段、明燈段、 逢甲段、 (魚桀 )魚坑段約61.2公頃土地， 主要位於四腳亭火車站、吉慶國小、 大寮派出所及瑞芳火車站周圍並包括瑞芳區第二產業園區之平坦土地 。山坡地劃出後土地不再受水土保持相關法規限制， 除免除水土保持計畫申請程序，亦可免繳納「 山坡地開發利用回饋金」，降低土地開發成本， 預期可推動當地區域發展，大幅提升廠商投資意願。瑞芳區公所訂於 2022年2月21日至3月25日於區公所、 里辦公處佈告欄及公所官方網站辦理公開展示共30天。

新北市農業局表示，新北市有87%為山坡地範圍， 為增進土地合理利用，持續辦理轄內山坡地範圍檢討，前於2020年 核定汐止劃出16公頃，現今完成瑞芳山坡地劃出61.2公頃。 除了個案劃出山坡地外，市府從2020年起進行全市山坡地範圍境界 線通盤檢討，預計花費3年時間全面檢視山坡地境界線是否合理， 並全面數值化， 讓山坡地範圍線更加精確並在符合法令規定下更貼近現況。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供