臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超1,665.44億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/2/21~2022/2/25）外資在集中市場總買進金額為4,027.26億元，總賣出金額為5,692.70億元，賣超為1,665.44億元，另統計自2022年年初至2月25日止，外資總買進金額為2兆7,394.15億元，總賣出金額為2兆9,344.37億元，累計賣超為1,950.22億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆3,775.83億元新台幣，占全體上市股票市值的42.74%，較2月18日的24兆5,156.00億元新台幣，減少11,380.17億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，這週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮：買進171,005千股，賣出125,709千股，買超45,296千股。

第二名：大同：買進55,221千股，賣出26,804千股，買超28,417千股。

第三名：旺宏：買進55,886千股，賣出31,267千股，買超24,619千股。

另外，這週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：華航：買進236,119千股，賣出373,569千股，賣超137,450千股。

第二名：台積電：買進79,063千股，賣出215,488千股，賣超136,425千股。

第三名：聯電：買進109,275千股，賣出209,715千股，賣超100,440千股。