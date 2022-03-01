【譴責俄國】多家國際企業祭制裁！運動、金融、媒體、娛樂巨頭紛出手

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）俄羅斯入侵烏克蘭引發國際社會譴責，許多跨國企業也宣布將停止部分對俄服務，如萬事達卡、VISA、迪士尼、華納兄弟、Netflix、殼牌石油等，引發俄國民眾恐慌。

根據外媒，好萊塢兩大電影製作公司迪士尼（Disney）、華納兄弟（Warner Bros.）表示，鑑於「俄羅斯無端入侵烏克蘭」與「悲劇性人道危機」，它們將暫停在俄羅斯發行院線影片。

而石油巨頭殼牌（Shell）也於28日宣布，將撤出在俄羅斯的所有營運，包含一座大型的液化天然氣設施。雖然退出俄國合資公司將產生巨大損失，殼牌執行長范柏登(Ben van Beurden)仍表示「我們對烏克蘭的人命損失感到震驚，對此我們感到痛惜，這源自於一項威脅歐洲安全、不合理的軍事侵略。」

另外，萬事達卡公司（Mastercard Inc）與Visa公司（Visa Inc）都在聲明中說，公司都將採取行動，前者表示未來幾天將持續和監管機關合作，並承諾捐出200萬美元（約新台幣5663萬元）提供人道救援。

不過這對俄國人來說並非好消息，當地民眾憂心提款卡可能會無法使用，加上西方制裁可能會影響現金提領限制，人們昨天已湧向自動提款機，並排起長長人龍，只為了領到現金。

至於串流平台龍頭Netflix則表示，將不再理會俄羅斯的電視廣播法（Vitrina TV law），停止播放20個俄羅斯聯邦電視台的節目，外界因此不必擔心Netflix成為俄羅斯的國家宣傳工具。

此外，許多國際運動協會也暫停了俄羅斯隊參加比賽的資格，像是包含2022年世界杯的各個國際足球比賽。同時國際奧委會也呼籲體育組織將俄羅斯運動員和官員排除在國際賽事之外，國際冰球聯合會和國家冰球聯盟也已採取措施。

其他社群平台如Facebook、Twitter、YouTube等，都將阻止俄羅斯官方媒體在平台上投放廣告，並會對烏俄戰爭的消息來源加以查證。在社交媒體上，美國網友也發起了「下架伏特加（Vodka）」和「抵制俄羅斯」的熱門標籤。

除了抵制俄國外，也有企業承諾幫助烏克蘭度過難關，Airbnb週一宣布，他們將為逃離烏克蘭的100,000名難民提供免費的短期住宿，費用將由公司和捐款支付。

交易平台Etsy週一也宣布，它將取消烏克蘭賣家的欠款，包括大約400萬美元的掛牌費和廣告費，以減輕烏克蘭人的財務困難。