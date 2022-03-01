西方經濟制裁 衝擊俄國一般人民生活

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）普丁宣佈入侵烏克蘭後，緊接而來的是各國「規模前所未見」的經濟制裁，雖然決策階層未必感受得到，俄國基層人民的生活已受到直接衝擊，成為對外侵略戰爭下不幸的受害者。

除了盧布跳水引發俄國民眾擠兌逃難潮外，俄國銀行被踢出「環球銀行金融電信協會國際支付系統」 （SWIFT） ，並被禁止使用Visa與Mastercard的服務，更進一步加深了俄國在全球金融體系上的孤立。Visa與Mastercard被禁用衝擊一般人在俄國境內使用Google Pay與Apple Pay等行動支付工具，許多人的生活受到嚴重影響。

諷刺的是，許多俄國人早就有保存國外貨幣以因應盧布急劇貶值的危機，其中最受歡迎的就是美元。過去幾年來雖然俄國中央銀行採行許多措施來強化人民對盧布的信任，每當這樣的危機爆發時，俄國人還是會去離家最近的提款機領出美金，這次也不例外。

上週烏克蘭戰爭一爆發，由於擔心銀行很快就會停止運作，或是限制提領的上限，俄國各地的提款機就湧現了領錢人潮。在開戰後的幾小時，許多提款機的現鈔被提領一空，就連能提領的外幣種類很快就所剩無幾。一名工程師甚至寫了一個機器人去追蹤提款機的現鈔狀態，提供自己追蹤者使用。

一名30歲左右、剛付完自己房貸的俄國男性接受BBC訪問時指出，他沒有辦法逃出俄國，所以他選擇去領出美元後放在自己枕頭下，這是確保自己隨時都有錢可用的最保險方式。

他同時也說，銀行帳戶內雖然現在美元和盧布是一半一半，但是未來如果狀況持續惡化，他會去領出更多的美元，這樣才能保護自己的剩餘資產。