台北中山九昱希爾頓逸林酒店歡慶三周年　「逸」起寫下祝福，享客房「住一送一」$4,999

台北中山九昱希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan慶祝開業三周年，為分享喜悅，飯店除了祭出超值房價回饋賓客，另與人氣烘焙教室「Welcome Bake」合作，搭配「自己的蛋糕自己做」的體驗課程，推出優惠住房專案。即日起至2022年3月31日，於個人Instagram或Facebook發文寫下「祝 #台北中山九昱希爾頓逸林酒店3周年生日快樂」並透過電話預訂週日到週四限定的「Welcome Bake住房專案」，即可享每組優惠 4999 元入住寬敞逸林客房，並能彈性選擇同日入住逸林客房 2 間，或連續入住逸林客房 2 晚，每房限 2 人入住。每組訂房另贈6吋戚風蛋糕課程體驗券一張，為時尚旅人的假期增添手作儀式感。訂房專線：02-6618-2174、02-6618-2177。

特別的日子，真誠祝福﹑以「禮」相待。台北中山九昱希爾頓逸林酒店為慶祝三周年所推出的「Welcome Bake住房專案」是取英文Welcome Back「歡迎回來」的諧音，並搭配６吋戚風手作蛋糕課程，邀請舊雨新知以甜蜜烘焙傳遞的溫暖為飯店慶生。蛋糕課程體驗時間約1.5小時，須事先完成電話預約並告知使用兌換券方可使用。兌換期限至2022年5月31日止。相關住房專案與優惠活動，可上台北中山九昱希爾頓逸林酒店粉絲專頁查詢，亦可致電02-6619-9999由專業人員為您解答；訂房事宜可洽02-6618-2174、02-6618-2177查詢。