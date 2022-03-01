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礁溪麒麟啟動國際佈局 加盟希爾頓酒店集團

By 台灣英文新聞
2022/03/01 16:03
礁溪麒麟啟動國際佈局 加盟希爾頓酒店集團
礁溪麒麟啟動國際佈局 加盟希爾頓酒店集團

礁溪麒麟 Kilin JiaoXi 近年建構品牌策略與定位，進而拓展企業服務永續，正式宣佈加盟國際酒店品牌經營管理，秉承希爾頓全球酒店集團(Hilton Worldwide Holdings Inc.)，引入台灣第一家希爾頓品牌渡假酒店，融入真摯待客之道，致力為旅客帶來全新國際品牌酒店體驗。

延攬前台北新板希爾頓酒店(Hilton Taipei Sinban Hotel)總經理吳宏一先生(Joey Wu)擔任「宜蘭麒麟希爾頓逸林度假酒店」(DoubleTree Resort by Hilton Yilan)總經理，超過26年餐飲經驗與酒店籌備資歷，預計2022年第2季試營運，為飯店注入新活力、迎接未來挑戰。

同時，為實踐深耕品牌凝聚力，嶄新啟動品牌再造，發表「麒麟餐旅事業」，設計寓意敞開飯店服務大門，秉持初衷款待每位蒞臨嘉賓。重新賦予專屬色彩，連結當代設計與美學調性，簡約幾何打造深化品牌鮮明個性，樹立穩健創新形象。希冀營造出友善氛圍，匯聚思維傳遞價值。

麒麟餐旅事業表示，後疫情時代，消費者在產品與服務需求產生很大變化，對於顧客體驗與溝通、品牌訴求以及在地特色連結等面向，變得更加嚴謹與重視。麒麟餐旅事業指出，集團將審慎應對疫情、持續調整並優化營運動能，提升國際觀光服務價值，預期挹注帶動營運契機。

更新時間 : 2022-03-01 19:57 GMT+08:00

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