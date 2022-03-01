立委質詢: 俄羅斯入侵烏克蘭　是否牽動台灣海峽局勢?　國防部長邱國正: 國軍有所強化•尚未提升戰備層級

延伸閱讀: 【俄烏交戰中】美國總統拜登指派訪團•3/1下午4時抵台灣 蔡總統2日上午接見、另將拜會國防部

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）俄羅斯入侵烏克蘭，立委關注國防部是否公布戰備警戒及後備軍力。國防部長邱國正今天(3月1日) 在立法院會答詢表示，不須動不動就對外公布，目前國軍正常運作但有強化作為，例如部隊正副主官不能同時離營等。

立法院會今天請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，專案報告日本福島及周邊食品輸入管制措施及台灣因應俄羅斯入侵烏克蘭等事項，並備質詢。

台灣民眾黨立委蔡壁如質詢:

美軍目前進入3級戰備警戒，國防部是否考慮公布戰備警戒等級?

邱國正表示，國軍分為經常戰備時期、一旦發生狀況未動員的應急作戰，以及動員後的全面作戰，但不必動不動對外公布，目前國軍正常運作但有強化作為，例如正副主官不能同時離營等。

蔡壁如也關切，新成立的全民防衛動員署在台灣一旦發生戰火時，要如何安撫民眾恐慌、有效動員後備兵力、民眾求生避難手冊的編製進度，以及教育召集射擊訓練，連美方協訓教官都認為彈藥射擊太少，是否對一般民眾開放成功嶺的虛擬射擊練習設備。

邱國正表示，全民防衛動員署成立用意，是與各部會、地方政府更密切協調，強化以往全民動員辦公室的功能，至於全民國防手冊已於1日頒發，是給各部會、地方政府的範本，因應各地不同填寫資料。有關教召軍事訓練不是像民眾去打BB彈，若真有需求可以安排觀摩時間，但因為軍事用途，能否排出時間還需了解。

民進黨立委林靜儀質詢:

關於中國一架「運12」民用型運輸機在2月5日下午進逼東引一案

邱國正答詢指出，國防部掌握全部狀況，之所以難以辨識，是因為該飛機外表塗裝確實是民用機，但同時又是軍民兩用。

經過檢討，邱國正強調，部隊反應沒有問題，在共機把辨識器關掉之後五分鐘內，部隊已經就定位。

邱國正指出，這已經是一種挑釁，中共也一直在測試台灣，國防部會有所作為，對於要發出任何警訊，例如給予有聲響、亮光的警告射擊，國防部也有向下授權，且雷達也可以掌握到所有的航跡，雖然共機可以把辨識器關閉，但航跡是跑不掉的。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續，是否牽動台海局勢?

國防部長邱國正今天指出，國軍平常有分經常戰備、應急作戰跟全面作戰，看狀況設定，目前有所強化，但還沒有提升戰備層級，沒有進到應急作戰階段。

行政院長蘇貞昌今率領相關部會官員赴立法院進行福島食品進口及因應俄烏衝突專案報告，邱國正在列席立法院院會，接受立委黃國書質詢時，做上述表示。

邱國正說，國防部專案小組本身對於情勢，不分晝夜都在掌握中，掌握後就有應對。

談及應對俄羅斯與烏克蘭衝突:

邱國正說，國外目前發生的狀況，種種告示、警惕，對國軍來講是壓力但也是助力，國軍要更加勤奮戰備整備訓練，持續強化。

今天稍早媒體會前聯訪時問到，美國總統拜登此時派由前國防、國安官員組成的重量級代表團訪台，是否會加深台海緊張情勢？邱國正表示，目前就是把眼前的事情做好，台海情勢有不緊張的時候嗎？他認為都蠻緊張的，只是高低程度不同而已。

邱國正指出，他不會因為其他枝微末節的事情而把思考主軸給搞亂，他也一再向國軍高階幹部提醒，思想要有主軸，且不要因為外界的沸沸揚揚而有所變更。他說，以前有句話是「大軍未動，糧草先行」，現在他都提醒大家「大軍未動，爭議訊息已經在做」。

媒體追問，是否將與訪團討論台海情勢？邱國正僅表示，目前的相關規劃由統一的單位處理，要談什麼議題會經過討論。