【第25期疫苗】3/2起預約追加劑　去年12/19前完整接種者快來

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日宣布，明（2）日起開放第25期COVID-19追加劑預約，將釋出151萬劑名額，預約時間為2日至4日，呼籲符合資格民眾儘快預約。

指揮中心說明，此次開放「2021年12月19日前已完整接種兩劑疫苗」且「間隔滿12週的18歲以上民眾[即2004/3/13(含)前出生]」預約接種疫苗追加劑，預約時間為2日至4日，同樣採年齡層分流預約，施打時程為7日至13日。

55歲以上：3月2日上午10時至3月4日中午12時 38歲-54歲：3月2日中午12時至3月4日中午12時 18歲-37歲：3月2日下午2時至3月4日中午12時

發言人莊人祥指出，第25期預估有571.2萬人符合接種資格，全台將釋出151萬接種名額，其中以莫德納疫苗121.1萬人份最多，其次為BNT疫苗20.6萬、高端7.6萬、AZ疫苗1.6萬人份。

指揮中心說明，民眾可於3月1日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

另外，已於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所完成預約的民眾，仍依原已預約時段前往接種，無需再於預約平臺重複預約。



由於預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。