紐西蘭入境旅遊免隔離！不畏疫情創新高 將放寬邊境管制

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）週一（28日）宣布，週三起接種疫苗的旅客在抵達紐西蘭後無需隔離一週。

紐西蘭曾是世界防疫規定最嚴格的國家，也被稱為「防疫模範生」，如今面臨史上最嚴重疫情，確診人數持續暴增，在權衡防疫措施及經濟損失後，紐西蘭總理阿爾登仍宣布將放寬邊境管制，開放完整接種疫苗的國際旅客入境毋須隔離。

在這之前，這項規定僅適用於紐西蘭籍人民，不過現在旅客也可適用，不過在離開之前和抵達之後仍需進行病毒檢測並呈陰性。

這個規定的放寬讓旅遊業者感到興奮，因為國際旅遊過去佔紐西蘭外國收入的20%左右，但自疫情爆發開始以來已近乎歸零。

而阿爾登週一表示，她與內閣正在考慮將更早向遊客全面重新開放邊境，至於有多早？阿爾登說可能早於澳洲預定的7月和部分國家的10月。

隨著Omicron變種病毒的爆發，紐西蘭每天的通報個案數不斷攀升，近期甚至屢屢創下高峰紀錄，不過在這個提倡與病毒共存的時代，越趨嚴格的防疫措施似乎已經不合時宜，因此儘管紐西蘭疫情持續升溫，政府仍打算逐步解封。

面對疫情加重壓力，紐西蘭衛生部也回應，由於Omicron變種病毒廣泛傳播，加上紐西蘭國內同時使用快篩與PCR檢測以增加檢測量能，因此確診數急遽增加並不意外。

紐西蘭近日單日確診數暴增，屢屢破疫情以來紀錄。(圖/Google)