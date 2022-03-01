3/1台灣本土+4　台北宗教協會、桃園米迪幼兒園案擴大　另有40例境外移入

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及40例境外移入(25例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲，分別為1例宗教協會相關、3例桃園米迪幼兒園案相關。

指揮中心發言人莊人祥說明，宗教協會群聚案新增1名確診病例（案20657），是一名40多歲女性，居住於台北市，為曾參加宗教協會聚餐唱歌活動確診者（案19991）的同事，2月14日有職場接觸史，居家隔離期滿採檢陰轉陽個案，曾出現喉嚨癢、有痰症狀，Ct值為29。

另外3名個案為案20658至案20660，是昨日公布案20621的兒子，就讀同一所國小，皆於2月28日起發燒，居家隔離期間採檢陽性，Ct值介於22至25。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為23例男性、17例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自菲律賓(12例)、美國(6例)、香港(3例)、印尼(2例)、泰國、阿拉伯聯合大公國、西班牙、捷克、新加坡、日本、比利時及瑞士(各1例)移入，另9例調查中。入境日介於今(2022)年2月5日至2月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,533例確診，分別為5,040例境外移入，15,439例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。