〈時評〉這樣的烏克蘭誰能輕侮？

在俄羅斯入侵烏克蘭點燃的烽煙漫火中， 一些有名有姓的英雄和無名英雄們的英勇表現， 無疑已讓這場無情的戰爭，變得更加可歌可泣！請看──

•烏克蘭總統澤倫斯基雖然是喜劇演員出身， 在這場俄羅斯入侵烏克蘭的悲劇中，表現非但沒有荒腔走板， 還可圈可點。沒有臨陣慌亂討饒、沒有藉機「化獨漸統」、 沒有釋放「首戰即終戰」的投降言論打擊民心士氣， 有的是向美國可協助他撤離的提議說不！有的是呼籲國人「 拿起武器準備戰鬥」、「為自己國家而戰」！有的是誓言「 會待在發生戰鬥的烏克蘭、不會放下任何武器」、「 將堅守家園奮戰到底」、「烏克蘭不會放棄獨立」！ 有的是跑到大街上拍影片，鼓舞國民士氣！ 有的是向國際社會請求提供防衛援助！有的是號召全球志士抗俄！ 有這樣的總統，烏克蘭那會輕易向入侵者屈服？

•烏克蘭工程兵沃拉德米羅維奇， 挺身而出佈雷炸毀克尼奇尼路橋， 犧牲自我換取拖延俄軍前進的速度！另外，一個身分不明的男子， 擋在超過十輛印著「Z」字符號的俄羅斯軍車之前， 俄軍車隊雖試圖繞路，此男子仍跟著換邊，擋住車隊的去路！還有， 一位烏克蘭大媽，對著街道上荷槍實彈的俄羅斯士兵怒嗆「你他X的 在我們國家的土地上幹嘛？」、「 你們應該把太陽花種子裝在口袋裡，這樣當你們死後， 就會在烏克蘭土地上開花。」這些在敵人面前生死置之度外的畫面， 多麼讓人動容！

•為響應烏克蘭官員鼓勵民眾準備汽油彈抵抗，烏克蘭利沃夫「 真相啤酒廠」宣布停業，轉而開始製造生產汽油彈！誰敢說， 烏克蘭的商人無祖國？

•一名八旬老翁，帶著簡便的盥洗用品及幾個三明治入伍，因為要 「為孫兒而戰」！烏克蘭知名記者布圖索夫，參加志願軍訓練！ 先前未曾開過槍的歷史學家科爾赫姆尼，廿五日拿起AK突擊步槍， 成為志願防衛隊一員！二名胸前掛著槍枝巡視基輔街頭的民兵， 其中一名民兵左大腿以下部分赫然是裝義肢的！

工程師斯維亞托斯拉夫與亞莉娜原先預定5月6日結婚， 因俄羅斯的軍事行動決定提前完成終身大事；婚禮結束隔天， 兩人立刻提著步槍投身戰場。亞莉娜表示「要為自己的土地而戰」！ 2015年代表烏克蘭角逐國際萬國小姐后冠的前烏克蘭選美皇后萊 娜，響應澤倫斯基總統的號召，換上戎裝，嗆聲「殺光入侵者」！1 989年獲得烏克蘭年度足球先生的足球傳奇貝索諾夫， 在一段影片中手持槍枝警告：「我們這裡不需要俄羅斯人！ 我們會保護我們的祖國」！有這麼勇敢的男女老中青， 紛紛投入對抗入侵者的行列，誰能輕侮烏克蘭？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）