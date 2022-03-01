Airbnb攜手暖心房東提供住宿 十萬烏克蘭難民受惠

Airbnb今（1）日宣布，將與烏克蘭接壤的鄰國合作，無償提供十萬烏國難民臨時住所，圖為波蘭接收逾28萬難民。（圖／picture all... Airbnb今（1）日宣布，將與烏克蘭接壤的鄰國合作，無償提供十萬烏國難民臨時住所，圖為波蘭接收逾28萬難民。（圖／picture alliance)

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄國入侵，數十萬烏克蘭人被迫逃離家園、流離失所，住房網站Airbnb伸出援手，於今（1）日宣布，旗下非營利機構 Airbnb.org將協助免費提供十萬烏克蘭難民臨時住所。

《路透社》報導，Airbnb共同創辦人暨執行長切斯基（Brian Chesky）以及另一位共同創辦人兼任 Airbnb.org主席傑比亞（Joe Gebbia）致函與烏國接壤的波蘭、羅馬尼亞、德國及匈牙利領導人，表明願意協助難民安頓住所。

歐盟與法國官員指出，俄國開戰後，迄今至少三十萬烏克蘭難民進入歐盟，歐盟需要為後續的數百萬難民做好準備。

報導指出，Airbnb將會與各國政府密切合作，幫助每個國家解決需求，包刮提估長期住宿。而這些住宿將由Airbnb、Airbnb.org難民基金捐助者以及Airbnb.org民宿主人資助。

另有多家公司也向烏國企業及消費者提供支持。在線工藝品零售商Etsy Inc ETSY.O宣布，放棄該國賣家所欠約400萬美元的餘款；美國科技電信公司威訊通訊（Verizon Communications Inc）表示，將免除部分客戶在烏國的通話費；英國電信公司維珍媒體（Virgin Media）也已取消在烏克蘭的數據使用費。