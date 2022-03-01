Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

台北熊好券第3波開獎　10萬多名幸運兒是你嗎？

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/01 12:17
台北熊好券第3波開獎　10萬多名幸運兒是你嗎？

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）台北熊好券今（1）日第3波開獎，共抽出10萬2061名幸運兒，分別獲住宿、饗購、藝文、市集、運動等5種票券，即起至3月31日截止，可在台北市境內各熊好店家消費。

台北市政府表示，熊好券經過二波活動，累積消費張數不僅衝破500萬張，整體執行率更達到92.87％。為感謝並回饋前二波持熊好券振興台北經濟活動的民眾，第三波活動不用登記，只要在前二波活動將熊好券全數使用完畢者即自動取得參加第三波抽獎的資格，在住宿、饗購、藝文、市集、運動等五種票券各抽出一個幸運號碼。

北市政府秘書長陳志銘表示舉例，民眾於前二波曾經抽中運動券、且「所有得到」的運動券均有使用完畢，即取得運動券抽獎資格；假如今日運動券抽出的幸運號碼與身分證末碼相同，即可再次獲得運動券！

北市府在2位律師見證下，以線上抽籤系統抽出第三波「台北熊好券」幸運號碼，五種票券合計共有10萬2061人獲得第三波熊好券感恩回饋禮。系統將於今（1）日下午自動派送至各中獎人的台北通APP票夾。

  • 住宿券中獎號碼為「0」，共3,133人獲得住宿券1張
  • 饗購券中獎號碼為「7」，共83,383人獲得饗購券2張
  • 藝文券中獎號碼為「1」，共3,734人獲得藝文券3張
  • 市集券中獎號碼為「5」，共9,823人獲得市集券4張
  • 運動券中獎號碼為「4」，共1,988人獲得運動券5張

陳志銘說，本次中獎票券為住宿券1張（面額1000元）、饗購券、藝文券、市集券、運動券分別為2、3、4、5張（面額100元）。陳志銘也提醒，第三波熊好券同樣是「期間限定」，自今日起至3月31日截止，可在台北市境內各熊好店家消費。

台北熊好券第3波開獎　10萬多名幸運兒是你嗎？
熊好券
台北

相關新聞

台北杜鵑花開好了 大安森林公園3/1盛情綻放
台北杜鵑花開好了 大安森林公園3/1盛情綻放
2022/02/27 19:54
北市突破性感染個案趴趴走！足跡佈萬芳醫院、信義區、公館、錢櫃等26處
北市突破性感染個案趴趴走！足跡佈萬芳醫院、信義區、公館、錢櫃等26處
2022/02/25 16:55
台北喜來登「十二廚」餐廳有足跡　即起停業3天
台北喜來登「十二廚」餐廳有足跡　即起停業3天
2022/02/25 10:19
【2/24台灣本土+7　境外+73】台北加強型防疫旅館護理師染疫　感染源不明　高雄砂石場、煉油廠、新店設計師群聚擴大
【2/24台灣本土+7　境外+73】台北加強型防疫旅館護理師染疫　感染源不明　高雄砂石場、煉油廠、新店設計師群聚擴大
2022/02/24 14:28
協助南台灣「頑皮世界」進口動物•涉浮報美金25萬元　三立電視台：主播李天怡已請辭
協助南台灣「頑皮世界」進口動物•涉浮報美金25萬元　三立電視台：主播李天怡已請辭
2022/02/21 17:30