【影】俄火箭砲襲擊烏克蘭第二大城致11人喪生 平民死亡人數達363名

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)週一(28日)遭俄羅斯以火箭砲襲擊,官方表示有11人死亡,加上週日累計之352名平民喪生,總人數已達363名。

哈爾科夫區國家行政管理局主席辛尼古博夫(Oleg Sinegubov)表示,俄羅斯軍隊正在向沒有烏克蘭軍隊陣地或戰略設施的哈爾科夫居民區開火,已經至少11人死亡。

辛尼古博夫呼籲平民不要外出,他說對哈爾科夫的襲擊發生在白天,人們只是出門去藥局、買雜貨或買飲用水,卻遭到攻擊,這真的是一個犯罪行為。

根據路透社報導,自上週俄羅斯入侵烏克蘭以來,作為烏克蘭第二大城市的哈爾科夫已成為主要戰場之一,烏俄戰爭已經成為二戰以來對歐洲國家最大的襲擊。

俄羅斯方則稱其在烏克蘭的行動是「特別行動」,並強調其目的不是佔領領土,而是摧毀其南部鄰國的軍事能力,並俘虜俄方認為危險的民族主義者,然而其現在的作為似乎與之相違背。

路透社指出,烏克蘭衛生部週日表示,自俄羅斯入侵烏克蘭以來,已有352名平民喪生,其中包括14名兒童。

⚡️ Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion.



According to a video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government.



Video: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/poZjYcjRjD