【俄烏戰況後續】首輪談判俄派文化顧問惹猜疑 烏克蘭申請加入歐盟

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky ）基輔時間2月28號晚間於臉書上傳簽署申請加入歐盟文件的照片。(圖／澤倫斯基臉書... 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky ）基輔時間2月28號晚間於臉書上傳簽署申請加入歐盟文件的照片。(圖／澤倫斯基臉書）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導） 俄國入侵烏克蘭進入第六日。台北時間昨（2月28日）晚，俄烏雙方代表展開談判，但並未立即達成協議，稍晚烏國總統澤倫斯基正式簽署加入歐盟的申請，展現鞏固與西方陣營的聯繫的態度。

美國《國會山莊報》報導，俄烏雙方代表已結束位於烏國與白羅斯邊界的首輪談判，各自返國以進行磋商，雙方計畫繼續進行下一輪談判。

烏克蘭代表波多利雅科（Mikhailo Podolyak）並未透露相關細節，僅指出本輪會談側重於停火的可能性，在「不久的將來」可能有第二輪談判，雙方並未立即達成協議。至於俄國代表團團長梅丁思基（Vladimir Medinsky）則表示同意繼續談判。

報導指出，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky ）辦公室指出，要求俄方立即停火並撤離俄國軍隊，但相較於烏方由國防官員出席談判，俄國代表團由文化顧問率領，而非終結戰爭的特使，也可解讀為莫斯科對該場會議的重視程度的指標。

當天稍晚，澤倫斯基在其臉書發布了簽署加入歐盟申請文件的照片，報導指出，此舉象徵意義大於實際，烏克蘭目前距離加入歐盟的標準尚遠，而歐盟對於擴張感到厭倦，加上需獲所有成員國批准方可加入，而部分成員國批准程序繁複，因此恐需數年後才達成。

《Politico》指出，儘管自2017年來烏國一直與歐盟簽訂聯合協議，同意雙方在特定領域調整其經濟並深化政治關係，然而烏克蘭甚至還不是正式的候選國。

《國會山莊報》報導進一步指出，烏國根深蒂固的腐敗可能使該國難以贏得歐盟認可。儘管如此，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）2月27日接受《歐洲新聞台》（Euronews）訪問時表示，烏克蘭是歐洲的一部份，歐盟希望該國加入，但她也指出，烏克蘭的加入不是一夕之功。