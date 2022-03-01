大貓熊「圓仔」該減肥了！體重直逼爸爸「團團」　北市動物園準備「減重特餐」

大貓熊「圓仔」天生「小臉」，剛好掩蓋了一個「重」要秘密，她的體重已經跟爸爸「團團」不相上下。（台北市立動物園提供－詹德川攝） 大貓熊「圓仔」天生「小臉」，剛好掩蓋了一個「重」要秘密，她的體重已經跟爸爸「團團」不相上下。（台北市立動物園提供－詹德川攝）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）大貓熊「圓仔」已經是8歲的成熊，但天生「小臉」，常常有人說她是「九頭身」女孩，當她只露出臉龐時就像一隻可愛小幼熊，但台北市立動物園偷偷透露，「小臉」幫「圓仔」掩蓋了一個「重」要秘密，她的體重已經跟爸爸「團團」不相上下，為了健康的考量，保育員特別為「圓仔」準備「減重特餐」，希望幫她達到良好的體重管理。

保育員表示，平常為「圓仔」準備的食物量與其他成熊相同，她的食量已經比其他大貓熊還小，但小妮子的吸收能力似乎特別好，體重居然直逼成年公熊爸爸「團團」，為了考量「圓仔」健康，希望透過食材的改變能夠慢慢協助她達到理想體重，保育員精心調製了低脂、低糖、低鹽且提高蛋白質含量的「減重窩窩頭」給她，對於這個新配方「圓仔」並沒有感覺到不同，依然吃得很香。

保育員精心調製了低脂、低糖、低鹽且提高蛋白質含量的「減重窩窩頭」給「圓仔」。（台北市立動物園提供－詹德川攝）

而妹妹「圓寶」雖然才一歲八個月大，但體重接近70公斤，比姐姐「圓仔」同日齡的體重還重，因此保育員也早就開始隨時注意「圓寶」的體重變化。

而媽媽「圓圓」和「圓寶」則天天上演採食「諜對諜」的戲碼，常互相覺得對方的東西比較好吃，甚至直接拿走對方手上的食物。為了確保媽媽和小朋友都能吃到完整的餐點，近期「圓寶」已經開始「獨立晚餐」了!晚間回到後場後，保育員會將媽媽與「圓寶」的精料分別擺放在不同的房間，這樣雙熊可以不用互相搶食，等待吃完精料，再讓他們一起享用「竹葉晚餐」。

媽媽「圓圓」和「圓寶」則天天上演採食「諜對諜」的戲碼，常互相搶對方的食物。（台北市立動物園提供－詹德川攝）