〈時評〉烏克蘭之戰上演了「新現代啟示錄」

烏克蘭危機形成了一個新的「現代啟示錄」（Apocalypse Now），願意為自由獨立而戰的國家，不必害怕任何侵略。這個啟示，對面臨中共威脅的台灣來説，彌足珍貴。

這次全球所看到的烏克蘭人幾乎是全民皆兵，不分男女老少，戰鬥意志百分百，他們上戰場，不少人表現出視死如歸的精神，在網路上震撼人心。或許烏克蘭人老早就知道，此次俄羅斯派往烏克蘭的部隊，大多是由沒有經過嚴格訓練的士兵組成，他們的武器也多陳舊老化，所以難抵擋烏克蘭軍隊的反擊。而烏克蘭拿出來的武器令人耳目一新，精準打擊的效果極佳，致使俄羅斯入侵初步結果遭受重大損失，俄羅斯軍隊在各戰線都遭到了激烈抵抗，這樣情勢大出俄軍意料之外。

烏克蘭軍方初步戰報顯示，已擊落為數不少俄羅斯各式飛機，摧毀大量戰車及裝甲車，並造成俄羅斯軍人至少數千傷亡。目前這些統計仍在增加。德國的態度最能反映現實，原來不願意提供殺傷性武器，只送給烏克蘭5,000頂的頭盔。 首戰告捷之後，德國打破了過去的禁令，決定向烏克蘭提供1,000件反坦克火箭發射器以及500 枚刺針地對空導彈和多門榴彈炮。

這是「得道者多助」的現實版註解。援助烏克蘭武器的國家不只德國，美國更在背後撐腰，要歐盟國家持續供貨，美國隨後巨量回補。此次烏克蘭重挫俄羅斯軍隊的殺傷性武器是FIM-92便攜式防空刺針飛彈（Stinger），以及FGM-148標槍反戰車飛彈（Javelin），都是美國近期內提供。

在聯合國安理會15國制裁俄羅斯的投票，俄羅斯動用否決權，有11國贊成制裁，而中國投棄權票，應該是有估計到此時不能與俄羅斯站在同一邊，因為後果不堪設想。經濟金融制裁及斬斷俄羅斯補給線，幾乎是全球共識。

烏克蘭抗暴給了這個世界最大的鼓舞是，捍衛獨立自主，維護自由平等是全球認同的最高價值，這是不容侵犯的主權，只要一個國家的人民願意為他們的主權及自由而戰，全球的民主國家都會全力支援，從軍事、外交、經濟、金融、貿易、科技建立起「護國神山」全力抗暴，阻止入侵。天助自助者，是這次事件的最佳評論。烏克蘭人表現了全民一心，不分執政黨、反對黨，同舟一命，粉碎了俄羅斯陰謀「招降納叛」的計畫。

這次戰爭的每個細節都值得台灣借鏡，不論是俄羅斯的惡意圖謀，烏克蘭的臨危不亂，美歐國家的精打細算，以及其他參與制裁國家的及時反應，還有中國的自我邊緣化，都是全新的「新世紀全球秩序」的經典範例。可以説是Beyond the Pandemic 超越大瘟疫之後的最重大全球化事件的里程碑。

自己的國家自己救，其實很有道理，也就是說，願意付出生命代價自救者，一定會引發同理心，全世界一起來救。值得注意的是，自2014年俄羅斯吞併克里米亞後，烏克蘭就成立了「領土防衛作戰部隊」，訓練預備役人員，而在去年，烏克蘭更是首次允許平民參與訓練作戰。這種訓練在此次發揮了綜效。他們拿起武器，以街區為單位保衛首都基輔。很值得台灣學習。

根據台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會去年底民調，若中國主動出兵攻打台灣，有77.6%民眾願意為保衛台灣而戰，而若台海發生戰事，有55.1%的受訪者認為美國會出兵協助台灣。經過此次烏克蘭危機之後，這個比例本來就不低，有可能更上升突破八成以上。

台灣應該在烏克蘭危機之後，協助烏克蘭重建，並且學習烏克蘭人民捍衛主權的「說到做到」的起而行決志。台灣人喊口號喊太久了。台灣雖然不是烏克蘭，台灣條件比烏克蘭好太多了，但是我們應「見賢思齊」，烏克蘭人能，台灣人更應該能。「首戰即終戰」的正解應該在此。