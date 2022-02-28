台灣紙風車演出 《武松愛老虎》親子好戲　正能量遊行聲援烏克蘭

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣紙風車劇團於高雄演出《武松愛老虎》，並於27日配戴烏克蘭國旗遊行，以滿滿的鄭能量力挺烏克蘭盼戰爭停歇。

2022台灣燈會在高雄，精彩展演不間斷!燈會壓軸親子好戲-紙風車劇團《武松愛老虎》，原訂自2/25-27連演7場，因適逢228連續假期，陳其邁市長為了讓廣大民眾闔家觀賞這齣經典親子歌舞劇，同時考慮防疫分流紓解人潮，特別商請紙風車劇團在2/28下午加碼2場，總共9場的《武松愛老虎》。

這次台灣燈會在衛武營北側廣場推出「愛虎親子藝術特區」，是由紙風車攜手風之藝術以虎年發想創作「愛虎」，展示大型愛虎等藝術裝置並搭配虎偶演出，開展以來吸粉無數，每天都有特地到衛武營指定要找愛虎的民眾。上周「愛虎的家」開放參觀，公開愛虎的生活起居，沉浸式體驗讓民眾流連忘返，每天都有小朋友拉著爸爸媽媽來報到打卡；為了守住疫情及撐持經濟的陳其邁市長也在百忙之中抽空來做客，受到愛虎一家人的熱情款待，要離開時還依依不捨的擁抱，讓市長直呼:「愛虎的家超療癒!」

中央社報導，27日團員扮成「愛虎」胸前配戴著烏克蘭國旗在衛武營廣場遊行，紙風車創辦人李永豐表示，祈望能給予正遭受戰爭威脅和恐懼的烏克蘭兒童更多祝福，希望他們平安，「我們都是有兒女的人，更能感同身受，戰爭對兒童身心真的是極大的恐懼及傷害，我們能做的不多，希望這樣充滿正能量的演出，也能為遠在他方的孩子們帶來安慰。」