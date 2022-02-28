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【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/28 20:57
(圖指揮中心提供)

(圖指揮中心提供)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣流行疫情指揮中心宣布，3月1日至3月31日將適度放寬防疫措施， 包含新增四處可以不用戴口罩，賣場、超市、市場開放試吃，不要求人流管制；高鐵、台鐵、國內航班開放飲食。

現在讓我們一起來看看有哪些鬆綁防疫措施吧！

一、以下場合免戴口罩

1.於室內外從事運動時。
2.於室內外拍攝個人/團體照時。
3.自行開車，車內均為同住家人或無同車者時。
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
5.農林漁牧工作者於空曠處工作。
6.於山林及海濱活動。
7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

二、大眾運輸開放飲食

台鐵、高鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食。旅客須在鄰座乘客有佩戴口罩及有適當距離的情況下飲食，飲食完畢後須戴上口罩。

三、賣場開放試吃

賣場、超市開放試吃、宴席開放逐桌敬酒、敬茶。

四、離島免快篩

松山、台中、嘉義、台南、高雄5處有來往澎湖、金門、馬祖離島的機場；基隆、高雄2處來往離島船班的港口篩檢站皆暫停，前往離島的旅客可免篩檢，不需填健康聲明書。

五、醫院開放探病

台北、新北、桃園、高雄依原維持除例外情形禁止探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。其餘縣市醫院得開放探病，已接種3劑疫苗或持康復證明得免3日內篩檢陰性證明。

六、非本國籍商務人士來台

3月1日起，外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動，申請人應付我國駐外館處申請特別入境許可，重新開放外籍人士申請來台進行不孕症治療，3月7日後檢疫比照商務人士縮短為10天，如凍卵、試管嬰兒等，得申請2位親屬陪同入境，檢疫措施與其它人相同。

中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，中國籍人士由我國邀請單位於內政部移民署線上系統申請、港澳人士則赴香港、澳門經濟文化辦事處或駐外館申請。

七、縮短檢疫天數

3/7起，入境檢疫由現行14+7縮減為10+7，縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及4次快篩。春節檢疫專案實施期間延長至3月6日。

【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看

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更新時間 : 2022-03-01 05:57 GMT+08:00

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