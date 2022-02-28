烏克蘭俄羅斯談判！目標立即停火俄軍速撤　梵蒂岡願意促進和談停止戰爭

烏克蘭與俄羅斯在與白俄羅斯的交界展開談判。（圖取自twitter.com/BelarusMFA） 烏克蘭與俄羅斯在與白俄羅斯的交界展開談判。（圖取自twitter.com/BelarusMFA）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 俄羅斯及烏克蘭開打第五天，烏克蘭已在與白俄羅斯的交界，與俄羅斯代表展開談判。

最近更新 2/28 19:53

首次發稿 2/28 20:15

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）透過簡訊告訴路透社，烏克蘭已在與白俄羅斯的交界，與俄羅斯代表展開談判。

CNN報導，白俄羅斯外交部長馬克伊(Vladimir Makei)表示，週一歡迎烏克蘭和俄羅斯代表團進行會談，並向代表保證他們應該感到「完全安全」，因安全考量尚未宣布確切地點。

烏克蘭總統府表示，烏克蘭的談判目標是立即停火，以及俄軍撤離烏克蘭。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室昨天宣布，將在沒有預設條件的狀況下，在普里雅特河（Pripyat River）附近的烏克蘭和白俄羅斯交界地區與俄羅斯進行談判。

烏克蘭代表團包括國防部長列茲尼科夫、烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）及烏克蘭外交部副部長托奇茨基（Mykola Tochytsky）等高級官員，但沒有烏克蘭總統本人。

教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）表示，梵蒂岡願意促進烏克蘭和俄羅斯之間的對話以結束戰爭，「現在仍然且總是有談判的餘地永遠不會太遲。」

教宗方濟各（Pope Francis）於周日談到衝突時要求信徒祈禱，並邀請所有人將 3 月 2 日大齋首日，作為烏克蘭和平祈禱和禁食的一天。