桃園米迪幼兒園群聚+7　共21人確診　足跡遍布觀音、中壢、新屋等處

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內今（28）日新增9例本土病例，其中多達7人是桃園市米迪幼兒園相關，截至今該群聚累計21人染疫。

據指揮中心和桃園市衛生局指出，7名桃園個案皆與米迪幼兒園案有關（案20580、20617、20618、20619、20620、20621、20622），其中案20580是一名未滿5歲男童，是日前公布與本案相關的案20555、案20556（就讀米迪幼兒園）的同住家人，經匡列採檢陽性，Ct值14.8。

桃園米迪幼兒園案疫情發展快速，衛生單位針對地區擴大採檢及社區監測，分別在富林國小及觀音國小設置社區篩檢站，揪出3名可能與幼兒園群聚有關病例。

富林國小採檢站共篩檢237人，驗出1人陽性（案20617）；觀音國小採檢站共篩檢1037人，驗出2人陽性，分別為一名未滿5歲男童（案20619，Ct值36），以及一名未滿10歲女童（案20620，Ct值31.5）。

案20617是富林國小4年級學生，Ct值22.6，疫調發現與案20563有關聯性，昨天公布的案20563是幼兒園群聚衍生家庭群聚個案的國小電腦老師，今天新增的案20617是這名染疫教師同校學生，案20617曾上過這名教師的電腦課。

案20618（Ct值31.5）為觀音國小學生，與案20559為課後照顧服務中心同學，匡列居家隔離採檢確診；案20619（ Ct值36）為觀音國小附設幼兒園學童，昨日全校採檢後確診，其母親案20622陪同小孩居隔確診（Ct值25.3）；案20620( Ct值18.7)亦為觀音國小學生，也是在昨日全校採檢後確診。

另外，米迪幼兒園案如今更燒進職場，案20621是一名30多歲女性，為某公司會計人員，經過疫調發現，案20557（米迪幼兒園確診學童家長）曾於2月23日出入其工作地點採買禮儀物品，有所接觸而確診，Ct值19.1。



衛生局王局長指出，考量觀音國小多個班級感染，且課後照顧班有混班上課情形，因此除對有感染的班級全班同學居家隔離外，全校其他的師生將於今日進行5日的預防性隔離，預計3月4日再次安排二採，嚴密監控疫情。

新聞處長詹賀舜說明，除了中壢區中正公園、桃園區中路公園2處採檢站持續開設外，另於2月28日16點至18點、3月1日上午9點至12點在中壢殯儀館設置採檢站，以及3月1至3月3日上午9點至12點於桃園觀音國小設置社區採檢站，如果社區民眾曾出入相關場所，或覺得有採檢必要，可至社區採檢站或責任醫院進行採檢。



另外，亦公布案20555、20556、20557、20558、20561、20562、20563、20580、20620之公共場所足跡，民眾如曾出入下述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。