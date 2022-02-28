【逃出生天】22名滯烏台人撤離烏克蘭 仍有7名在基輔

駐波蘭代表處陳龍錦大使（左四）與自烏克蘭撤離的我國僑胞合影。（圖／外交部提供） 駐波蘭代表處陳龍錦大使（左四）與自烏克蘭撤離的我國僑胞合影。（圖／外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）俄羅斯本（2）月24日大舉出兵烏克蘭引發戰亂，外交部今（28）日指出，戰事一出隨即啟動烏克蘭撤僑緊急應變計畫，由我國駐俄羅斯代表處立即於台北時間24日晚上10時安排專車，協助滯留在首都基輔的其中13名國人啟程前往烏克蘭西部地區，並在途中另外接運5名國人同行。

外交部指出，自基輔前往烏克蘭西部地區的公路因大規模逃難潮而嚴重壅塞，我國撤僑專車歷經約46小時，在駐俄國代表處、外貿協會基輔台灣貿易中心及駐波蘭代表處的共同努力下，於台北時間本（26）日晚間8時多通過烏、波邊境檢查站，平安順利入境波蘭。

外交部進一步說明，駐波蘭代表處安排撤僑專車繼續前往波蘭東部大城盧布林市（Lublin）稍事休息，我國駐波蘭代表處大使陳龍錦與同仁前往接待照料，在當地餐廳以台式餐點款宴僑胞，並代表政府表達關懷與慰問，在國人用完餐點休息、梳洗後，協助國人繼續搭乘專車前往首都華沙，之後由國人自行安排返國或前往其他安全地區。另外有4名旅居烏克蘭的國人在外貿協會駐基輔台灣貿易中心主任、駐斯洛伐克代表處人員及斯洛伐克政府的共同協助下，於台北時間2月27日上午順利抵達斯洛伐克避難。

外交部表示，據駐俄國代表處回報國人在烏克蘭最新的動態，減計已抵達波蘭及前往斯洛伐克避難的國人，目前仍有14名國人滯留烏克蘭境內：包含基輔7人（新增的國人是日前緊急聯繫駐處尋求協助者）；2人在烏克蘭南部，仍無離境規畫；在烏克蘭東部則有3位，經評估當地情勢後決定先暫留原處，以維護安全；另有一對母子，隨陸籍夫婿暫時避居烏克蘭西部地區的利維夫市（Lviv）。駐俄國代表處及台貿中心人員均與他們保持聯繫，隨時提供必要的資訊及離境協助。