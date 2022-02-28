感染源仍不明！雙北父子檔增1家人染疫　板橋某涮涮鍋確診者足跡更新　曾搭乘環狀線、機捷

不明感染源的雙北父子檔一案，今又再增一名家人確診。(示意圖／pixabay) 不明感染源的雙北父子檔一案，今又再增一名家人確診。(示意圖／pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內今（28）日新增9例本土個案，其中1例為25日感染源不明的雙北父子檔（案20396、案20397）的家人，所幸該個案為居隔期間陰轉陽個案，對社區影響不大。另外，衛生局也公布板橋某涮涮鍋店相關確診者案20564、20565、20566的足跡，以新莊區及機捷、環狀線等地為主。

新北市衛生局說明，案20623為60多歲女性，已接種3劑疫苗，居住地板橋區，為雙北父子確診案20396、案20397的家人，2月25日因兒子及丈夫確診遭匡列居家隔離，採檢PCR為陰性，27日二度採檢轉為陽性，Ct值25.6，目前收治專責病房隔離治療。

衛生局解釋，個案於居隔第四天陰轉陽對社區影響不大，相關接觸者先前均已遭匡列，無新增匡列者。

據指揮中心說明，案20396的韓國籍妻子於2月12日入境，選用春節檢疫專案C方案，20日採檢陰性後回家居住，為了符合1人1室檢疫規定，案20396從台北搬去新北板橋與父母暫住，其妻於22日採檢陽性，案20396因出現疑似症狀就醫採檢確診，於24日遭匡列的同住父親案20397也確診，今日母親也染疫。

雖然案20396的妻子為境外移入個案，但在入境後兩人並沒有任何接觸，因此案20396、20397、20623感染源待疫調釐清中。

另外，由於案20397確診前曾至板橋某涮涮鍋店用餐，因而衍生2名店員和其家人確診，衛生局也公布涮涮鍋店相關確診者案20564、20565、20566的足跡，多分布於新莊區及機捷、環狀線等地。