50多個民團上街紀念228　民進黨：守護台灣得來不易的民主自由

228事件75週年，多個民間團體28日發起第6次 「228．0紀念行動」。 228事件75週年，多個民間團體28日發起第6次 「228．0紀念行動」。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）228事件屆滿75週年，鄭南榕基金會等50多個民間團體今（28）日走上街頭紀念228，活動主軸是「拆除威權．起造新國家」，在抵達終點、行政院前紀念儀式，民團以手語念詩，用「無聲」表達受難者與家屬說不出的心聲。

蔡瑞月舞蹈研究社及鄭南榕基金會2017年共同發起，復刻1987年醫師陳永興、律師李勝雄與自由時代雜誌創辦人鄭南榕發起的「228公義和平運動」，號召人民一起肅穆走上街頭，提醒執政當局面對歷史責任。

這場遊行，從「天馬茶房」出發、經過「專賣局台北分局」、「台北放送局」、最後到達「行政長官公署」（行政院）。

律師李勝雄、牧師林宗正在天馬茶坊原址前，獻上玫瑰花追悼。在終點、行政院前紀念儀式，民團以手語念詩，用「無聲」表達受難者與家屬說不出的心聲。

今天遊行的行動宣言訴求，一、尋找真相，追究加害體制。二、拆除威權象徵，從中正紀念堂和慈湖陵寢開始。三、對抗中國帝國主義，起造台灣新國家。牧師林宗正現場祝禱，最後由民眾獻上長春花祝福台灣。

李勝雄說，俄羅斯入侵烏克蘭，讓台灣人民警覺，228事件是台灣走向獨立自主重要的一步，面對中國不斷以武力威嚇，台灣更要積極邁向獨立自主正常化的國家。

此外，李勝雄也提到，希望促進轉型正義委員會繼續努力，雖然促轉會任期將屆，但重大的工作仍要繼續進行；他說，促轉會做了很多，但很多228的真相未明，所以轉型正義的工作應該繼續。

李勝雄說，應該不分藍綠保護台灣，勇敢抵抗中國文攻武嚇，讓台灣能夠成為一個獨立國家，才不會愧對228犧牲的前輩。

鄭南榕女兒鄭竹梅表示，今天大家走出來，是為了愛、公義與和平，今天也有新世代的參與，228事件75週年，記憶過去不是為了仇恨，記憶過去是為了未來，以愛、希望、帶著和平的決心，繼續往前走。

身為執政黨的民進黨則透過新聞稿表示，75年前228事件爆發，許多人因此失去寶貴生命，但台灣人民追求民主自由，自己當家作主的決心，即便面對隨之而來的白色恐怖，都未退卻。

民進黨強調，團結不是建立在遺忘過去，相反的，團結應當建立勇敢面對共同的歷史傷痛、珍惜此刻共有的民主自由，並攜手透過轉型正義的工程逐步從真相還原、責任釐清、進而走向和解。

自2016年民進黨執政之後，政府隨即透過立法，成立促進轉型正義推動委員會，隨後逐步推動、徵集政治檔案、平復司法不法，還原歷史真相，加速被害者與其家屬的權利恢復等工程。

民進黨說，今年5月，促轉會將在階段性工作完成，提出「總結報告」後，將工作移交提升至院的層級。行政院將推動修法設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，並由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部、國發會等各有關部會承接應辦理的轉型正義事項。

民進黨指出，行政院並將規劃設置「人權及轉型正義處」，持續推動國家人權與轉型正義的政策，為開啟台灣轉型正義下一個階段的工作做好準備。

民進黨表示，大家不能忘記，自由、民主、人權不是統治者施予的恩惠，而是前人透過犧牲換取來的成果，未來也會持續與所有的台灣人民一起打造更完善的民主社會，守護得來不易的民主自由，讓國家繼續團結往前進。