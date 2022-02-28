耗時一年！臺虎精釀聯手日本推手作陶器酒杯　「清酒香」啤酒、福島特色小食台灣吃的到

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)臺虎精釀與日本福島窯廠合作推出「福虎添藝」手作陶器啤酒杯共四款，以及喝起來帶有清酒香的特色啤酒，即日起於臺虎精釀旗下啜飲室限量發售。

來自福島縣浪江町大堀地區的大堀相馬燒，擁有「青色開片」、「 雙層結構」、「奔騰左馬」三大特色。發源於江戶時代， 已有350年以上的歷史，1978年被指定為日本國家傳統工藝， 是深受當地人廣泛喜愛的傳統工藝品。日本311大地震後， 受到災情嚴重影響，該地區23個窯場被迫撤離， 至今也僅剩11間窯場陸續在不同地方重啟窯業。

為了不讓這門傳統工藝失傳，「FUKUSHIMA MIRAI CHALLENGE PROJECT」從去年便開啟「大堀相馬燒」再興計畫， 與日本當地設計、創新整合事務所合作，在日本進行推廣；2022 年更帶領四間「大堀相馬燒」窯場，進軍臺灣，將「大堀相馬燒」 傳統、獨有的「雙層構造」技術，與臺虎的釀造、啜飲文化交流， 耗時近一年共同製作推出，融合臺、日的元素與技術， 包含陶器啤酒杯與啤酒的聯名企劃「福虎添藝」。

「福虎添藝」陶器啤酒杯由福島縣 白河市的 IKARIYA （いかりや商店）、福島市 KYOGETSU （京月窯）、以及同樣位於郡山市的 ASAKANO（あさか野窯）、SUETOKU（陶徳窯） 四間窯場生產開發，特別採用大堀相馬燒特色之一，「雙層構造」 作為基本結構，讓杯子不僅具有保冷、保溫的特性， 還能讓啤酒保持長時間的美味。

外型以臺虎精釀logo 葫蘆造型為發想，圓潤的外觀可愛、又討喜， 圓弧略帶縮口的外型曲線，啤酒倒入杯內，還能凸顯酒款香氣， 增添啤酒品飲的樂趣； 有別於大量生產、開模的器皿，大堀相馬燒的陶藝作品， 皆由職人們一個個手捏、塑形、拉胚，再逐一上釉藥， 全程手工生產製作，開片（裂紋）、釉色、大小有些微差異， 展示著每件作品絕無僅有的細緻美感。

日本清酒重鎮福島縣不但有日本水果王國之美譽， 多年連霸日本清酒全國新酒評鑑會金賞，透過此次合作，臺虎特別以福島廣受注目的日本清酒作為靈感，為了呈現清酒特有的甘醇稻米香，釀酒師選用優質臺東池上米入酒以及日本米麴入酒， 釀造出這款純天然發酵、中段則有來自酵母的獨特水果酯香， 再以輕盈的麥芽甘味清爽收尾，層次繽紛而不膩口的酒款， 展現此次與大堀相馬燒合作匠心獨具精神！

「福虎添藝」聯名陶器啤酒杯共四款，單個售價新台幣2500元，聯名啤酒售價新台幣 800元，2月25日起於日本及臺虎精釀直營門市販售，聯名啤酒則預計於4月日本上陸， 更多消息請洽臺虎精釀粉絲專頁及「福虎添藝」企劃網站。



福虎添藝聯名啤酒(圖/臺虎精釀提供)



啜飲室大安福虎入室活動提供福島傳統風味小食(圖/臺虎精釀提供)



福島醃製小菜(圖/臺虎精釀提供)



秋刀魚煎餅(圖/臺虎精釀提供)