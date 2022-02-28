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俄羅斯人民也反戰　逾5900人示威遭拘留　德國柏林10萬人上街聲援烏克蘭

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By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/28 12:24
自普丁24日凌晨對烏克蘭發動攻擊以來，俄國境內也持續有反戰聲浪，莫斯科當局關押的反戰抗議民眾總數已破5900人。(圖/美聯社)

自普丁24日凌晨對烏克蘭發動攻擊以來，俄國境內也持續有反戰聲浪，莫斯科當局關押的反戰抗議民眾總數已破5900人。(圖/美聯社)

13:59更新

（台灣英文新聞／國際組　綜合整理報導）自普丁24日凌晨對烏克蘭發動攻擊以來，世界各地民眾上街聲援烏克蘭之餘，俄國境內也持續有反戰聲浪，獨立監督組織OVD-Info指出，莫斯科當局27日拘留2114名示威者，關押的反戰抗議民眾總數已破5900人。

西方國家領導人數週以來試圖勸俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不要進犯烏克蘭，克里姆林宮（Kremlin）過去自己也指控西方發出的入侵示警歇斯底里，不過，普丁最終仍選擇揮軍攻擊這一鄰國。

普丁出兵讓不少俄羅斯人大感意外，數千人違抗國家嚴格的示威集會法，在全國各地舉辦遊行。俄羅斯獨立監督團體OVD-Info指出，27日俄國有45個俄羅斯城市發生反戰抗議活動。

中央社、法新社報導，27日約400人聚集於聖彼得堡（Saint Petersburg），抗議克里姆林宮對烏克蘭動用武力；在這一俄羅斯第2大城，約200名抗議者遭拘留；許多人舉著寫有「不要戰爭」、「俄羅斯人回家」和「烏克蘭和平」的海報。

25歲的史蒂巴諾娃（Alyona Stepanova）帶了打包好的行李參加抗議活動，萬一「我們被帶走」也不至於太沒有準備，她說：「我們認為來到這裡（示威現場）是我們的責任。」

俄國鎮暴警察試圖以播放愛國音樂的方式來壓過示威者反戰呼聲。安德瑞耶娃（Valeria Andreyeva）說：「我反對戰爭。我生於1941年，我知道這（戰爭）意味著什麼。」1941年正是納粹德國入侵蘇聯的那一年。

在莫斯科，法新社看到約50人被拘留於普希金廣場（Pushkin Square）；有些人似乎只是剛好行經此處。

路透社報導，部分莫斯科示威民眾手持以俄文和烏克蘭文撰寫的反戰標語。一些人則戴著印有「夠了」字樣的口罩。

此外，俄羅斯獨立電視台「雨」（Dozhd）一名記者在示威活動期間遭逮捕，儘管他已向警方出示媒體證且身穿採訪背心。

俄羅斯人民也反戰　逾5900人示威遭拘留　德國柏林10萬人上街聲援烏克蘭

在德國柏林保守估計有10萬人上街聲援烏克蘭，呼籲普丁停戰。（圖／美聯社）

另外，歐洲各地數以萬計人遊行抗議俄羅斯入侵烏克蘭，光是在德國柏林就有10萬人上街聲援烏克蘭。

在工會、基督教會的號召下，柏林市中心地標布蘭登堡門前的廣場和大道，湧進大批民眾抗議普丁發動戰爭侵略烏克蘭，聯邦衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）、柏林市長吉費（Franziska Giffey）等德國知名政治人物也以個人身分參加。

遊行中許多人穿著代表烏克蘭的黃、藍兩色衣服，高舉寫著「阻止普丁」、「停戰」、「烏克蘭捍衛我們的自由」、「中國、瑞士你們的制裁呢」等各式標語聲援烏克蘭，有不少人將普丁比擬為納粹德國的獨裁者希特勒（Adolf Hitler）。

俄羅斯人民也反戰　逾5900人示威遭拘留　德國柏林10萬人上街聲援烏克蘭

抗議民眾高舉寫著「阻止普丁」、「停戰」、「烏克蘭捍衛我們的自由」、「中國、瑞士你們的制裁呢」等各式標語聲援烏克蘭。（圖／美聯社）

更新時間 : 2022-02-28 19:53 GMT+08:00

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