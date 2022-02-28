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出師不利、西方加重制裁 俄國侵略行動財政、社會成本上升

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/28 11:34
西方制裁生效，大批俄國民眾排隊至ATM領錢。（圖／美聯社）

西方制裁生效，大批俄國民眾排隊至ATM領錢。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）《BBC》報導，在西方陣營國家實施新一輪嚴厲制裁後的第一個交易日，俄羅斯盧布暴跌近30%，盧布兌美元匯率創下新低，歐元下挫逾1%，石油價格持續飆升。

美國及歐洲國家週末發布聯合聲明，要將特定俄羅斯銀行字SWIFT系統剔除，斷開與國際金融體系的連結。僅管詳細名單及確切時程尚未公布，但此舉一出無疑將損害受制裁之銀行在全球的營運能力，影響俄國跨境交易，重挫該國經融體系與整體經濟。

殺敵一千，自損八百，歐洲許多國家仰賴俄國天然氣出口，將俄國踢出SWIFT無疑也會連帶受到重大影響，這也是先前歐盟遲遲無法就此制裁措施達成共識的主因。

俄國當前也面臨相當壓力。烏克蘭並未如預期在閃電戰中被攻陷，而西方陣營如此迅速地達成共識聯手制裁，讓俄國入侵烏克蘭的財政與社會成本也隨之上升，恐怕普丁也始料未及。

制裁生效，恐慌心態也開始蔓延，儘管先前俄國幾間大銀行都挑出來表示業務無礙將照常營運，民眾仍然擔心銀行卡遭停用或提領現金額度受限，在ATM前大牌長龍。而據監管機構透露，被列入制裁的該國最大銀行、俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）部分歐洲業務正在倒閉。

至於擁有6300億美元的外匯外匯存底（約台幣17.6兆元）的俄國中央銀行也被制裁，該行無法從西方金融機構購買盧布，盧布將進一步貶值，通膨上升。俄國央行則面臨提高利率或限制可攜帶出入境的現金額度來因應現下狀況。
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