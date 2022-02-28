開戰後將首度談判 烏克蘭總統：接下來24小時是關鍵

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄國入侵烏克蘭，遭遇頑強抵抗，至少4300名俄軍陣亡，烏國總統澤倫斯基辦公室當地時間27日宣布，願意在烏克蘭與白俄羅斯交界與俄國展開開戰後首輪談判，稍早也在與英國首相強生的通話中透露，接下來24小時是關鍵。

俄烏戰爭已進行到第四日，烏克蘭內政部表示境內至今有352平民喪生，包括14名兒童，另有1684名平民受傷，包括116名兒童，然而烏克蘭捍衛家園的決心堅定，普丁閃電戰的算盤落空，損失至少4300名士兵、146輛坦克、27架軍機與26架直升機。澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室昨日發布聲明證實，已同意在沒有預設條件的狀況下，派代表團到普里雅特河（Pripyat River）附近的烏克蘭與白俄羅斯邊界地區與俄羅斯代表團會面。但並未進一步透露時間、地點等相關細節。

聲明指出，白俄領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）將會確保在烏國代表團出發、談判和返回期間，「部署在白俄領土的所有飛機、直升機和飛彈都會留在地面上」。話雖如此，就在俄烏方將會談的消息釋出後，白俄羅斯便向烏克蘭發射多枚射程500公里、可搭載傳統或核子彈頭的伊斯坎德飛彈（Iskander)。

國際傳真社（Ifax）引述俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，俄國代表團正在白俄東南部城市戈麥市（Gomel）等待烏方代表前往談判，但澤倫斯基痛批白俄是莫斯科入侵的「共犯」，並提議改在華沙（Warsaw）、布達佩斯（Budapest）、伊斯坦堡（Istanbul）等地與俄方談判。而CNN則指出，俄國代表團負責人梅丁思基（Vladimir Medinsky）向基輔下達最後突碟，若俄方拒絕談判，就要「為流血事件負起全責」。

《路透社》英國唐寧街首相府發言人指出，澤倫斯基在與強生（Boris Johnson）的通話中指出，接下來24小時對烏克蘭至關重要，強生則表示，英國和盟國將盡可能確保防禦性援助順利抵達烏克蘭。

烏國武裝部隊參謀總部在臉書指出，今日對烏國軍隊來說是「艱難時刻」，俄軍「持續從幾乎各方發動砲擊」，基輔西南方的瓦西里基夫（Vasylkiv）空軍基地的國防軍成員正奮力抵抗砲擊和俄國攻擊。