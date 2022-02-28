史無前例！歐盟供戰機給烏克蘭　關閉領空禁俄羅斯航班進入

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，歐盟將提供「戰機」給烏克蘭。(圖/路透社) 歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，歐盟將提供「戰機」給烏克蘭。(圖/路透社)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）歐洲聯盟（EU）表示，應基輔方面要求，歐盟會員國將提供「戰機」給烏克蘭，以對抗俄羅斯的陸空夾擊，這是歐盟首次為一個遭受攻擊的國家，購買和運送武器與其他設備並提供資金。另一方面，亦針對俄羅斯關閉歐盟領空，禁止俄羅斯的飛機降落、起飛或飛越歐盟領土。

中央社、法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說：「我們甚至會提供戰機，我們所說的不只是軍火，我們將為這場戰爭提供更多重要軍備。」

波瑞爾表示，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴歐盟：「他們需要烏克蘭軍方能夠操縱的戰機…若干會員國有這樣的機種。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「這是歐盟首次為一個遭受攻擊的國家，購買和運送武器與其他設備並提供資金。」

與此同時，歐盟亦宣布，針對俄羅斯航空公司關閉領空，禁止若干克里姆林宮的喉舌在歐盟廣播，並且將史無前例援助烏克蘭武器與款項。

范德賴恩說：「我們將針對俄羅斯關閉歐盟領空，我們禁止俄羅斯所有、俄羅斯註冊或俄羅斯管控的飛機，這些飛機將不能降落、起飛或飛越歐盟領土。」

她還說，歐盟將禁止「克里姆林宮的喉舌，國營的『今日俄羅斯』（Russia Today, RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）及其分支，將不能為蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭正名再散佈謊言，並且不能在歐盟散布分裂的種子。」

她另指出，歐盟還將制裁白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），因他支持俄羅斯在烏克蘭的大規模軍事行動。