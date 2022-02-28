Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

史無前例！歐盟供戰機給烏克蘭　關閉領空禁俄羅斯航班進入

  254
By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/28 09:54
歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，歐盟將提供「戰機」給烏克蘭。(圖/路透社)

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，歐盟將提供「戰機」給烏克蘭。(圖/路透社)

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）歐洲聯盟（EU）表示，應基輔方面要求，歐盟會員國將提供「戰機」給烏克蘭，以對抗俄羅斯的陸空夾擊，這是歐盟首次為一個遭受攻擊的國家，購買和運送武器與其他設備並提供資金。另一方面，亦針對俄羅斯關閉歐盟領空，禁止俄羅斯的飛機降落、起飛或飛越歐盟領土。

中央社、法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說：「我們甚至會提供戰機，我們所說的不只是軍火，我們將為這場戰爭提供更多重要軍備。」

波瑞爾表示，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴歐盟：「他們需要烏克蘭軍方能夠操縱的戰機…若干會員國有這樣的機種。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「這是歐盟首次為一個遭受攻擊的國家，購買和運送武器與其他設備並提供資金。」

與此同時，歐盟亦宣布，針對俄羅斯航空公司關閉領空，禁止若干克里姆林宮的喉舌在歐盟廣播，並且將史無前例援助烏克蘭武器與款項。

范德賴恩說：「我們將針對俄羅斯關閉歐盟領空，我們禁止俄羅斯所有、俄羅斯註冊或俄羅斯管控的飛機，這些飛機將不能降落、起飛或飛越歐盟領土。」

她還說，歐盟將禁止「克里姆林宮的喉舌，國營的『今日俄羅斯』（Russia Today, RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）及其分支，將不能為蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭正名再散佈謊言，並且不能在歐盟散布分裂的種子。」

她另指出，歐盟還將制裁白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），因他支持俄羅斯在烏克蘭的大規模軍事行動。

更新時間 : 2022-02-28 19:52 GMT+08:00

最受歡迎

【俄烏戰況 Day 5】俄軍同意烏克蘭首都人民撤離 俄方大部隊仍距基輔30公里
【俄烏戰況 Day 5】俄軍同意烏克蘭首都人民撤離 俄方大部隊仍距基輔30公里
英媒體：車臣共和國特種部隊援俄！恐活捉或殺害烏國官員
英媒體：車臣共和國特種部隊援俄！恐活捉或殺害烏國官員
【一呼百應】 烏克蘭戰事正酣財源吃緊 比特幣神秘捐款人豪擲8千萬
【一呼百應】 烏克蘭戰事正酣財源吃緊 比特幣神秘捐款人豪擲8千萬
台灣2/27新增60例新冠肺炎確診　+44境外移入、+16本土個案
台灣2/27新增60例新冠肺炎確診　+44境外移入、+16本土個案
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
【撤僑】滯烏33台灣人18名向西撤離 將入波蘭避難
【撤僑】滯烏33台灣人18名向西撤離 將入波蘭避難
北市突破性感染個案趴趴走！足跡佈萬芳醫院、信義區、公館、錢櫃等26處
北市突破性感染個案趴趴走！足跡佈萬芳醫院、信義區、公館、錢櫃等26處
【新北市櫻花盛開囉】10處近郊賞櫻景點報你知！228連假踩點別錯過
【新北市櫻花盛開囉】10處近郊賞櫻景點報你知！228連假踩點別錯過
26日6例本土確診者遍新北、宜蘭、桃園、台中 足跡一次看
26日6例本土確診者遍新北、宜蘭、桃園、台中 足跡一次看
【開戰快報】俄羅斯總統普丁出兵烏克蘭! 聯合國秘書長要求「立刻停戰」 美國總統拜登強烈譴責
【開戰快報】俄羅斯總統普丁出兵烏克蘭! 聯合國秘書長要求「立刻停戰」 美國總統拜登強烈譴責
"