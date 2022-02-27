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台北杜鵑花開好了 大安森林公園3/1盛情綻放

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By 台灣英文新聞－編輯
2022/02/27 19:54
台北杜鵑花季大安森林公園登場（圖／公園處）

台北杜鵑花季大安森林公園登場（圖／公園處）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2022台北杜鵑花季將於3/1登場，除了有杜鵑當主角，還搭配了繡球花、百合、麗格海棠等配角，將大安森林公園妝點地五彩繽紛。

每年杜鵑花季皆以大安森林公園為主要展場，串聯仁愛路、信義路、新生南路及台灣大學，並結合永康、公館商圈舉辦系列活動，台北市公園處盼藉由花季讓民眾體驗城南蘊涵的豐富故事。

今年以春天、幸福、浪漫為主軸，打造7個主要布置點，花卉品種包括平戶杜鵑、西洋杜鵑、久留米杜鵑、皋月杜鵑、台交杜鵑、原生種杜鵑、桃改場育成品種、著生杜鵑等8大種類約3,200盆杜鵑。另搭配飛燕草、百合、洋繡球、麗格海棠、薰衣草、金雀花、瑪格麗特、大理花、超級鳳仙、金魚草等季節花卉約1.5萬盆，營造公園百花齊放的美景。

展區最大特色莫過於「杜鵑品種小屋」，利用公園既有涼亭陳列從全台各地蒐集而來的8大類、30種以上杜鵑品種，打造豐富的杜鵑展示場域。涼亭內展示適合盆景栽培的西洋杜鵑、台交杜鵑、皋月杜鵑小型盆栽，涼亭外展示適合露地栽培的平戶杜鵑、久留米杜鵑、烏來杜鵑、著生杜鵑及桃改場育成品種，花形、花色各具特色。

前杜鵑已陸續綻放，民眾可趁二二八連假到大安森林公園走走，台大杜鵑花節也同步於3/1至3/31展開，想要一睹杜鵑大道的風采，千萬不可錯過。

台北杜鵑花開好了 大安森林公園3/1盛情綻放

台北杜鵑花開好了 大安森林公園3/1盛情綻放
台北杜鵑花季大安森林公園登場（圖／公園處）
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