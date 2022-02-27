俄烏大戰網路陣線 「匿名者」癱瘓俄網站、駭入國營電視頻道

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯侵烏人神共憤，知名駭客社群「匿名者」（Anonymous）不再坐視，在俄國大軍壓境烏克蘭的同時，發動了「俄國行動」（Operation Russia），持續攻擊政府與國企網站，讓俄方嘗到苦果。

匿名者27日透過YouTube影片作出 #OpRussia 行動宣言，指控俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的瘋狂行徑，戕害烏克蘭的自由人民，生靈塗炭。為此，該組織對其國家宣傳機器《今日俄羅斯》（Russia Today，RT）及多個政府網站發動網攻，行動不會結束。

匿名者表示，不會冷眼旁觀看著俄軍殺害無辜百姓，並向俄軍喊話，要他們放下武器，「普丁的罪行不需要由你承擔」。除了攻下各單位網站，匿名者也會透過一切手段，讓資訊不透明的俄國人民，親眼目睹普丁的瘋狂。

匿名者說到做到，自俄烏開戰以來，即透過推特洋洋灑灑公告其「戰果」，成功癱瘓了RT、俄國克里姆林宮網站、國防部網站、多個網路服務供應商、俄國天然氣工業公司（Gazprom）、駭入白俄羅斯武器製造商的郵件（白俄助俄攻烏）、攻下車臣政府網站（車臣助俄攻烏）。尤有甚者，匿名者宣稱一度駭入俄國國家電視頻道，大力放送烏克蘭戰場生離死別、砲聲隆隆的「真相」。

除了匿名者聯盟，烏克蘭數位轉型部也動了起來，向全球的頂尖駭客招手，集結IT大軍，反制俄國。