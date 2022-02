俄烏大戰網路陣線 「匿名者」癱瘓俄網站、駭入國營電視頻道

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)俄羅斯侵烏人神共憤,知名駭客社群「匿名者」(Anonymous)不再坐視,在俄國大軍壓境烏克蘭的同時,發動了「俄國行動」(Operation Russia),持續攻擊政府與國企網站,讓俄方嘗到苦果。

匿名者27日透過YouTube影片作出 #OpRussia 行動宣言,指控俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的瘋狂行徑,戕害烏克蘭的自由人民,生靈塗炭。為此,該組織對其國家宣傳機器《今日俄羅斯》(Russia Today,RT)及多個政府網站發動網攻,行動不會結束。

匿名者表示,不會冷眼旁觀看著俄軍殺害無辜百姓,並向俄軍喊話,要他們放下武器,「普丁的罪行不需要由你承擔」。除了攻下各單位網站,匿名者也會透過一切手段,讓資訊不透明的俄國人民,親眼目睹普丁的瘋狂。

匿名者說到做到,自俄烏開戰以來,即透過推特洋洋灑灑公告其「戰果」,成功癱瘓了RT、俄國克里姆林宮網站、國防部網站、多個網路服務供應商、俄國天然氣工業公司(Gazprom)、駭入白俄羅斯武器製造商的郵件(白俄助俄攻烏)、攻下車臣政府網站(車臣助俄攻烏)。尤有甚者,匿名者宣稱一度駭入俄國國家電視頻道,大力放送烏克蘭戰場生離死別、砲聲隆隆的「真相」。

除了匿名者聯盟,烏克蘭數位轉型部也動了起來,向全球的頂尖駭客招手,集結IT大軍,反制俄國。

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc