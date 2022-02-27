杯葛俄羅斯！社群網路掀反俄浪潮　拒買伏特加抵制運動賽事

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)Vodka shot out！俄羅斯進攻烏克蘭引發全球抗議聲浪，網路社群開始出現反俄潮，紛紛抵制俄國商品伏特加等烈酒。

華盛頓郵報26日報導，加拿大紐芬蘭-拉布拉多酒業公司(NLC)在推特上公布，將撤下俄羅斯產品，包括俄羅斯斯丹達伏特加、斯丹達鉑金伏特加等烈酒；一些加拿大消費者讚揚此舉，但也有些人抱持懷疑態度，有網友在推特貼文：「NLC和其他酒商已經購買並已付錢，對俄國不會有一絲傷害。」

安大略自由黨黨魁鄧德華(Steven Del Duca)致函至安大略省酒類管制局(LCBO)，要求盡速下架俄羅斯伏特加，當局回應，將由近700間商店撤下俄國產品，「LCBO與烏克蘭、烏克蘭人民，以及加拿大烏克蘭社區站在一起」。

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)本周宣布，針對58個俄羅斯個人和實體實施制裁，不再發放出口許可給俄國，同時取消數百份現有許可，總價值逾5億4500萬美元。

除了抵制商品，運動各界也發起行動杯葛俄國，波蘭足球協會(Poland's Football Association)26日宣布，波蘭國家足球隊不參與下個月在莫斯科舉辦的世界盃資格賽。

歐洲足球聯會(UEFA)宣布3月歐冠決賽，舉辦場地將從原本的俄國聖彼得堡改至巴黎；F1一級方程式賽會宣布取消俄國索契舉辦的分站賽事，前F1世界冠軍車手維特爾(Sebastian Vettel)也表態不會參加在俄國所辦賽事。

國家冰球聯盟(NHL)華盛頓首都隊俄國球星奧維琴根(Alex Ovechkin)發表反戰言論；俄國網球名將盧布列夫(Andrey Rublev) 25日在杜拜公開賽贏球後，在轉播鏡頭上寫下「拜託不要戰爭」。