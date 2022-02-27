〈標題〉台灣不動產之「最」饒富趣味盼博君一燦

台灣不動產近年飆升，造成不少民怨，政府現正積極打炒房，希望不動產能儘速回歸正常發展，讓人民有能力負擔居住成本。撇開炒房不談，台灣有許多不動產之「最」，饒富趣味，或可博君一燦。

全台最大土地公廟是那座？

傳統土地公廟在大家印象中，大小不一，大街小巷，山巔海邊都可以看到。然而，全台最大的土公廟究竟在那裡？令人好奇。原來是屏東車城福安宮，它可是全東南亞最大的土地公廟，主祀神祇為穿著龍袍帶正冠的福德正神。

福安宮的名氣相當大，與北部烘爐地南山福德宮、中部南投紫南宮，並稱為台灣三大土地公廟，不過三者相較，福安宮還是較居上風。國人去墾丁旅遊時，福安宮是必經之路，讀者有機會路過時，何妨下車一遊，順便求財保平安。

全台最大都更案在何處？

全台最大自辦都更在那裡？應是新莊中正路、新泰路的泰舍至善元，基地面積達3,000坪，本案不同於其他都更案的地方是，建商僅花2年，就與151名地主，達成100％協議，共同都更合建，同時完成68億元聯貸案簽約。業主與建商合作愉快，兩蒙其利。

台北市、新北市總計有113萬戶屋齡超過30年老屋，整合地主意見完成一件都更案費時15至20年是常態，泰舍至善元能夠在2年內完成全台最大都更案，在同業眼中是不可能的任務。

全台最大地主是誰？

全台最大地主是誰？答案是神明，包括媽祖、觀音、土地公，都擁有不少土地。根據內政部統計，全台共有4,000多筆土地，登記在神明名下。擁有土地價值究竟有多少？據估計，公告地價即超過300億元，總計200多公頃，而且全部沒有資產重估，若要資產重估的話，至少再加兩個「0」，價值不菲。

「神界最大地主」是誰？應是台北市「觀音佛祖」，在台北市共擁有超過1.2萬平方公尺土地，而且有土地權證，永遠沒有產權繼承、讓售問題，但是內政部最近要求須依「地籍清理條例」，登記為法人所有，否則將標售。看來「神界最大地主」是否能夠再擁有那麼多的不動產，可能會有變化了。

全台最大重劃區在那裡？

全台最大重劃區在那裡？原來是「台中14期」洲際棒球場、台中巨蛋興建地，美和庄市地重劃區。歷經3任市長，終於在現任市長盧秀燕上任後，完成土地分配公告，共有3,179筆私有地，已完成1,987筆登記，面積廣達404公頃，土地所有權人4,550人，非常可觀。

台灣最大鬼屋是那座建築物？

全台最大鬼屋應該是台南市中西區西門路與南寧街交叉口，原來的杏林醫院。1993年廢棄迄今，當初是由三名律師共有，後來傳出偽造醫療紀錄及詐領保險費後，被勒令停業。有不少人好奇前往探險，結果被滿地冥紙、病床，以及陰森的太平間，加上靈異事件頻傳，驚嚇不已，現在已無人願意再去探險。

全台最大「小七」位於何處？

全台最大7-11原來是在台南後壁的CITY CAFE，占地2,000坪，以農村生活設計為主軸，整片綠色庭園，還有潺潺流水，宛如小型公園，展示牛車、縫紉機等，令人發思古之幽情，頗富情趣。

全台灣最高便利商店在阿里山，海拔2,200公尺，是萊爾富便利超商，每天服務看日的觀光客，生意超旺，每平方公尺創造的利潤，不下於台北市，是萊爾富體系最會賺錢的據點之一。

全台最高教堂是那座？

全台最高教堂在台中梨山，海拔2,011公尺祕境「梨山耶穌堂」。簡約歐式建築，可以遠眺雪山全景，先總統蔣中正夫婦，曾多次到此做禮拜，是台中市有名的歷史古建築。教堂園區有浪漫的證婚福台「允諾平台」，也是全台最高的婚紗攝影及證婚福地。