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【一呼百應】 烏克蘭戰事正酣財源吃緊 比特幣神秘捐款人豪擲新台幣8千萬！

加密貨幣成了衝突區的主要籌資來源

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/27 15:52
香港比特幣廣告（圖／AP）

香港比特幣廣告（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了籌措抗俄資金，烏克蘭政府與民間團體請求各界透過加密貨幣熱心捐款，獲得廣大迴響，其中單筆捐贈款項最高竟達300萬美元（新台幣8,407萬元）。

根據BBC，區塊鏈分析公司Elliptic指出，烏克蘭政府、非政府組織（NGO）與志工團體在網路上公布加密貨幣錢包地址，收到逾4,000筆捐款，平均單筆捐贈額為95美元（新台幣2,662元），最高為捐給某NGO的300萬美元，來自一名未具名的神秘捐贈者。

烏克蘭政府26日在推特呼籲外界「與烏克蘭人民站在一起」，接受比特幣（Bitcoin）、乙太幣（Ethereum）與泰達幣（USDT）等加密貨幣捐款。短短8小時，就籌得540萬美元的善款。

募資平台Patreon於25日公告，已移除烏克蘭非政府組織「活著回來」（Come Back Alive）的捐款頁面，因該頁面違反了該公司反對資金用於軍事活動與武器採購的政策。Elliptic表示，此時加密貨幣就發揮了作用，成了各地衝突區籌錢的重要管道。

不過，一如許多愛心捐贈平台，此一支持烏克蘭的捐款活動也遭到不肖份子利用，佯裝成非政府組織在社群軟體大肆詐騙，換上假的比特幣錢包地址，藉此牟利。
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